Um morador em situação de rua, identificado apenas como “Neto”, foi morto a pauladas na madrugada desta quinta-feira (5/6) após se desentender com outro morador. O crime ocorreu na rua Tabosa de Miranda, no Núcleo 3 do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A vítima foi agredida até a morte.

Segundo relatos de testemunhas, a briga começou de forma verbal, mas se intensificou até que o agressor pegou um pedaço de madeira e desferiu vários golpes na cabeça da vítima. Neto morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O suspeito fugiu logo após o crime e ainda não foi localizado.

O Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento Técnico-Científico (DPTC) foram acionados para os procedimentos de perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve utilizar imagens de câmeras próximas e depoimentos para tentar identificar e localizar o autor do homicídio.