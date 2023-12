Daniel Freitas de Moraes, de 27 anos, e Matheus Victor, 18, foram mortos a tiros na noite deste sábado (23), no beco Green Vile, no bairro da União, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, atiradores chegaram ao local e executaram Matheus, que não reside no bairro onde morreu. A vítima foi atingida com pelos menos seis tiros na região do tronco e da cabeça.

Na mesma rua, estava Daniel, na varada de sua casa. Ele foi morto com único disparo na cabeça por ter presenciado a execução de Matheus. Após os disparos, os suspeitos fugiram do local.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) estiveram no local e realizaram perícia. Os corpos dos dois homens foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).