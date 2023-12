Atrações musicais, shows pirotécnicos, contagem regressiva para a virada do ano e uma estrutura que promete grandes surpresas. O primeiro Réveillon do Largo, no Centro Cultural Largo de São Sebastião, será no próximo domingo (31), entrando para o calendário de eventos do Governo do Estado. As boas-vindas a 2024, também comemora os 127 anos do Teatro Amazonas.

O evento é uma soma de esforços da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, demais pastas e órgãos do estado. Está previsto o envolvimento de mais de 100 artistas, que irão se revezar no palco, que será montado na Rua José Clemente, lateral do Teatro Amazonas. Mais de 10 atrações vão se apresentar das 18h às 4h, passando por diversos ritmos, incluindo samba, pagode e boi-bumbá.

Telões serão espalhados pelo entorno do Largo de São Sebastião, permitindo que o público de diferentes pontos assistam tanto os shows, quanto a contagem regressiva, tendo como pano de fundo o centenário Teatro Amazonas.

Os preparativos para a celebração da festa foram definidos no sábado (23), em visita técnica pelo titular da Cultura, Marcos Apolo Muniz, acompanhado pelo secretário executivo Cândido Jeremias, além das equipes de som, iluminação, estrutura e palco.

“O Governo do Amazonas realiza o primeiro Réveillon do Largo de São Sebastião e o aniversário do nosso Teatro Amazonas, neste ambiente, que já é querido da família, as pessoas vêm para cá prestigiar os eventos que acontecem aqui. O Largo estará ainda com a decoração de Natal, presépio para que as pessoas venham curtir o seu réveillon com segurança, curtindo boas atrações artísticas”, disse o secretário.

Apolo pontua ainda que o compromisso de criar uma grande celebração segura para a população é necessário a colaboração de instituições chaves para a segurança e bem-estar de todos. “Todo um aparato de segurança, Bombeiros, Detran, Secretaria de Estado de Justiça (Sejusc), dando atenção às pessoas que precisam de uma atenção especial, crianças e jovens, a Secretaria de Saúde, todos estão envolvidos para que possamos fazer um belíssimo reveillon”, finaliza.

O Réveillon do Largo será dividida em três blocos: o "Bloco da Alegria" (18h às 21h), com atrações infantis, circo, teatro musical e animação; o "Bloco de Abertura" (21h às 23h), atrações musicais; o tão aguardado "Bloco da Virada" (23h às 1h), também com shows musicais e, o “Bloco Pós Virada” (1h às 4h) com mais música entrando pela madrugada.

Apesar da festa, a decoração de Natal segue no Largo, incluindo a Árvore de Natal e a exposição de presépios, a Casa das Artes, até o dia 6 de janeiro.