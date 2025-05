Visuliazação: 0

O tenista sérvio Novak Djokovic, que busca ampliar seu recorde e conquistar o 25º título de Grand Slam, se classificou para a segunda rodada de Roland Garros sem grandes dificuldades, ao vencer o americano Mackenzie McDonald (N.98) nesta terça-feira (27). Atual número 6 do mundo, Djokovic fechou o ogo em 3 sets a 0, com um triplo 6-3, em uma hora e 58 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Campeão do ATP 250 de Genebra no último fim de semana, o 100º título de sua carreira, o sérvio de 38 anos irá enfrentar na próxima fase o vencedor do duelo entre os franceses Corentin Moutet (N.73) e Clement Tabur (N.280).

Contra McDonald, cujo feito da carreira foi ter derrotado Rafael Nadal no Aberto da Austrália em 2023, Djokovic não precisou pisar no acelerador. O único susto foi quando teve seu saque quebrado no segundo set, quando já vencia por 5-2. Ao bater McDonald, Djokovic ementa sua 21ª vitória consecutiva na em jogos de primeira rodada em Roland Garros, um recorde.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório