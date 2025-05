A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), em conjunto com a Polícia Civil do Ceará (PCCE) e com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Barcelos, cumpriu, nesta terça-feira (27/05), mandado de prisão preventiva de um homem, 35, por estupro de vulnerável contra a própria filha. O crime foi praticado em 2022, no Ceará, e o homem foi preso em Barcelos.

A ação integra a Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que tem como objetivo combater e prevenir todo tipo de violência contra crianças e adolescentes.

De acordo com o delegado Marcos Antônio Ramos, da 75ª DIP, o mandado foi expedido pela 2º Vara Criminal da Comarca de Tauá, no estado do Ceará, e o indivíduo estava foragido desde fevereiro de 2022.

“A Polícia Civil do Ceará tomou conhecimento de que o homem estaria no município e acionou a equipe policial da 75ª DIP para que o mandado em nome dele fosse cumprido. Então, em conjunto com a GCM, conseguimos localizá-lo e efetuar a sua prisão no bairro São Sebastião”, falou o delegado.

Segundo o delegado, as investigações da Polícia Civil do Ceará iniciaram em fevereiro de 2022, quando a vítima denunciou o autor e relatou que era abusada sexualmente por ele desde os 6 anos.

O indivíduo responderá por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça

FOTO: Divulgação/PC-AM