A Prefeitura de Manaus deu início, nesta terça-feira (27/5), ao programa “Mutirão no Bairro”, uma ação integrada que reúne diversos serviços públicos. O lançamento ocorreu no bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste, e contou com a presença do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

A iniciativa reúne servidores e equipamentos de várias secretarias municipais, como Infraestrutura (Seminf), Limpeza Urbana (Semulsp), Trabalho e Empreendedorismo (Semtepi), Agricultura e Abastecimento (Semacc), além do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). O objetivo é atender demandas acumuladas nos bairros com ações de infraestrutura, mobilidade, iluminação, limpeza e ordenamento urbano.

Mais de 380 trabalhadores e dezenas de máquinas foram mobilizados no Alvorada, onde a expectativa é aplicar cerca de 1.500 toneladas de asfalto em sete dias. A escolha do bairro coincide com seu aniversário de 56 anos, comemorado neste fim de semana.

Além da pavimentação, os serviços incluem tapa-buracos, construção de pontes, dragagem de igarapés, sinalização viária, manutenção da iluminação pública, limpeza urbana e reorganização do comércio informal.

Segundo a prefeitura, o programa foi precedido por visitas técnicas para levantamento das necessidades da comunidade. Equipes percorreram ruas e conversaram com moradores para montar o cronograma de ações.

Moradores relataram que a iniciativa representa uma novidade em termos de escuta e presença do poder público. “É a primeira vez que alguém da prefeitura vem aqui perguntar o que a gente precisa”, disse Marcos Santos, morador do bairro há 49 anos.

O programa deve seguir para outros bairros nas próximas semanas. O cronograma prevê a chegada ao bairro Mutirão (zona Norte) no dia 29/5; Tancredo Neves (zona Leste), em 3/6; Colônia Antônio Aleixo, em 5/6; e Redenção e Lírio do Vale (zona Centro-Oeste), a partir de 10/6.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, as áreas atendidas foram selecionadas com base em critérios técnicos e sociais, priorizando regiões com maior carência de serviços urbanos.