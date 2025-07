Visuliazação: 0

Rivais nesta quarta em Wimbledon, Flavio Cobolli ainda iria completar o primeiro aniversário quando Novak Djokovic se tornou profissional, em 2003. Em torno das 11h30 (de Brasília), o jovem italiano, de 23 anos, e o experiente sérvio, de 38, fazem um duelo de gerações. Em jogo, a vaga à semfinal do Grand Slam britânico.

Enquanto o ex-líder do ranking disputará sua 63ª partida de quartas de final de Grand Slam, o rival jamais havia chegado tão longe em torneios desse nível. Até essa semana, o italiano tinha apenas sete participações em Majors e seu melhor resultado havia sido a terceira rodada, alcançada no Aberto da Austrália e no US Open (ambos em 2024) e em Roland Garros, há pouco mais de um mês.

Na segunda, Cobolli não segurou a emoção com a vitória sobre o croata Marin Cilic:

– Sempre sonhei em estar aqui, jogar esse torneio, você não pode imaginar minha emoção agora. Sempre quis jogar tênis para esse tipo de torneio, de partida. Estou muito orgulhoso de mim, da minha equipe. Minha família está aqui, meu pai está chorando agora, meu irmão também. É um momento que não posso esquecer. Agora é olhar para a frente, vou jogar numa quadra melhor, acho que, agora, eu mereço (risos) – disse o italiano, que, em 2025, venceu os dois primeiros títulos como profissional: em Hamburgo, na Alemaha, e Bucareste, na Romênia, ambos no saibro.

No torneio britânico, Djokovic vem de seis vitórias consecutivas em quartas de final. Seu último revés nessa fase foi em 2017, quando se lesionou no segundo set diante do tcheco Tomas Berdych. Nesta quarta, é a oitava vez consecutiva que Nole disputa essa fase em Wimbledon.

Recordista de títulos (24), soma, também, 13 vice-campeonatos, 14 derrotas em semifinais e outras 11 nas quartas de Slam.

Campeão de Wimbledon em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022, o ex-número 1 do mundo tenta igualar o recorde do ex-tenista suíço Roger Federer: 8.

Cobolli tenta revanche contra Djokovic em Wimbledon

O jogo desta quarta será apenas o segundo embate entre ambos, e o primeiro foi vencido pelo sérvio, no Masters 1000 de Xangai, na quadra rápida, ano passado, por 6/1 e 6/2 (vídeo abaixo).

Sinner ou Shelton nas semis

Quem avançar do duelo acima enfrenta, em uma das semifinais, o italiano Jannik Sinner ou o americano Ben Shelton, que derrotaram, respectivamente, o búlgaro Grigor Dimitrov, por desistência, e o Lorenzo Sonego, da Itália, por 3 sets a 1.

