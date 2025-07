Visuliazação: 184

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) lançou o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária e formação de cadastro reserva de auxiliares, agentes e especialistas de Proteção Etnoambiental.

São ofertadas vagas para as funções de Auxiliar de Proteção Etnoambiental, Agente de Proteção Etnoambeital, Especialista de Proteção Etnoambiental – Ações Finalísticas e Especialista de Proteção Etnoambiental – Administrativo.

O estado do Amazonas concentra o maior número de vagas, com mais de 500 oportunidades distribuídas entre diferentes Frentes de Proteção Etnoambiental.

De acordo com a Funai, o processo seletivo tem como objetivo proteger e promover os direitos de povos indígenas isolados e de recente contato, além de cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionadas às Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 709 e 991.

O edital reserva vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Mais informações sobre as vagas, requisitos e etapas estão disponíveis no site da Funai.

As inscrições são gratuitas, presenciais e seguem cronogramas específicos conforme a frente de atuação.

As vagas no Amazonas estão distribuídas da seguinte forma:

Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami e Ye’kuana (Roraima e Amazonas): 209 vagas, com inscrições de 21 a 25 de julho de 2025;

Frente de Proteção Etnoambiental Madeira-Purus (Amazonas): 124 vagas, com inscrições de 4 a 8 de agosto de 2025;

Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari (Amazonas): 201 vagas, com inscrições de 4 a 8 de agosto de 2025;

Frente de Proteção Etnoambiental Waimiri Atroari (Amazonas e Roraima): 15 vagas, com inscrições de 18 a 22 de agosto de 2025.

Em todo o país, o PSS oferta mais de mil vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para todas as localidades. Além do Amazonas, há vagas nos estados do Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e no Distrito Federal.

Para os selecionados que irão atuar em Brasília, as ações serão descentralizadas, com foco em povos de recente contato vinculados às Coordenações Técnicas Locais (CTLs) de Minaçú (GO), Vilhena II (RO) e Novo Repartimento (PA). Nesse caso, são 34 vagas, com inscrições de 3 a 7 de novembro de 2025.

