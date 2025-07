Visuliazação: 0

A Prefeitura de Manaus informa que recebeu do Ministério da Saúde, 600 doses da vacina Pfizer Pediátrica, para crianças de 5 a 11 anos pertencentes aos grupos especiais definidos como prioritários para a vacinação e pessoas nessa faixa etária que nunca tomaram a vacina.

A vacina estará disponível a partir desta quarta-feira, 9/7, nas Unidades de Saúde da Família (USF) Balbina Mestrinho, na rua Major Silvério Nery, 170, Cidade Nova, na zona Norte; USF José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, s/n, Flores, na zona Sul; USF Leonor Brilhante, na avenida Autaz Mirim, s/n, Tancredo Neves, na zona Leste e na USF Leonor de Freitas, na avenida Brasil, s/n, Compensa II, na zona Oeste.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identificação original com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (SUS) e a caderneta de vacinação.

Na faixa etária de 5 a 11 anos, fazem parte dos grupos prioritários as pessoas imunocomprometidas, indígenas vivendo em terra indígena, indígena vivendo fora da terra indígena, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades.

A vacina possui esquemas vacinais diferenciados para os públicos dessa faixa etária sendo: uma dose anual para pessoas sem comprovação vacinal e as pertencentes aos grupos especiais, exceto os imunocomprometidos. Para os imunocomprometidos, duas doses anuais, com intervalo de seis meses entre elas.