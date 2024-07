Polícia Civil do Amazonas deflagra nesta sexta-feira (19), a terceira fase da Operação Mandrágora que investiga uma seita familiar existente na família da ex-sinhazinha Djidja Cardoso, que morreu vítima de uma suspeita overdose. Segundo a polícia, mais um fornecedor de Ketamina foi preso.

Ele foi identificado apenas como DJ Kallel. Ele também estaria envolvido na seita liderada por Ademar Cardoso e Cleusimar Cardoso que promovia uso de Ketamina e fornecimento da substância.

Entre as supostas inspirações do trio, estaria um livro com as “cartas de Cristo”, que promete “trazer iluminação ao mundo” e “capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos”.

As diligências seguem em andamento e há informações que caixas do medicamento anestésico também foram apreendidos.

Mais detalhes devem ser repassados pelo delegado Cícero Túlio, do 1 Distrito Integrado de Polícia ainda na tarde de hoje.

