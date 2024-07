A trajetória da filha do cantor Cauby Peixoto, mãe de dois filhos, professora que formou muitos jovens no bairro Redenção vai ser contada em “Helena”, espetáculo do Ateliê 23 que volta ao Teatro da Instalação (Rua Frei José dos Inocentes, Centro) nesta sexta-feira (19), às 19h. Os ingressos estão disponíveis a R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada) em atelie23.com.

A companhia amazonense apresenta a segunda sessão da peça no dia 26 de julho. “Helena” tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a produção compõe o projeto “Ateliê 23: 10 anos!”, dentro do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 e da Lei Paulo Gustavo.

Em cena, Amanda Magaiver, Emily Danali, Eric Lima, Fernanda Seixas, Francis Madson, Iogan Montefusco, Julia Kahane, Sarah Margarido, Taciano Soares e Vívian Oliveira se revezam em diferentes fases da vida da protagonista, atualmente com 63 anos.

O enredo traz do nascimento dela a morte do segundo marido, o Mestre Vermelho Boxer, destaque nas rodas de capoeira no Amazonas.

“Minha mãe teve que dizer muitas vezes ao destino com quantos nós se faz uma couraça, cresci vendo e admirando a força que ela é”, afirma Taciano Soares, filho de Helena, diretor da companhia e do espetáculo, em um dos recortes da história.

A montagem traz músicas novas para a trilha sonora, com dez composições assinadas por Taciano Soares e Eric Lima e arranjos de Guilherme Bonates, Luana Aranha e Stivisson Menezes.

“Vamos lançar o primeiro single do ‘Helena’, ‘Iluminada’, que é a última música do espetáculo. A proposta é apresentar um single por mês até setembro, com ‘Eu Tô Cansada’ e ‘Adeus’. O álbum completo vai ser lançado em 2025”, adianta Eric Lima.

A temporada de “Helena” se estende até agosto, com duas apresentações por mês, no Teatro da Instalação, que tem capacidade para 200 pessoas na plateia. Desde a estreia, em 2024, a peça tem ingressos esgotados em todas as sessões, característica das produções do Ateliê 23, que vem movimentando o cenário do teatro amazonense.

‘Helena’ na estrada

A primeira apresentação de “Helena” foi em 2018, no Centro Cultural Usina Chaminé.

O espetáculo encerrou a 14ª edição do Festival de Teatro da Amazônia, em 2019, no Teatro Amazonas. No mesmo ano, a obra participou da programação do Festival Palco Giratório, realizado pelo Sesc.

Em 2020, a peça ganhou nova versão para compor a programação do Combo 23, projeto contemplado no Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), por meio da Lei nº 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc.

Sucesso de público e crítica, “Helena” recebeu indicação ao Prêmio Brasil Musical, na categoria “Melhor Musical Norte”. A produção foi a única representante da região Norte a participar da segunda edição da mostra a_ponte: cena do teatro universitário, na programação teatral de 2020 do Itaú Cultural, em São Paulo.

Ficha Técnica

Direção: Taciano Soares

Elenco: Amanda Magaiver / Emily Danali / Eric Lima / Fernanda Seixas / Francis Madson / Iogan Montefusco / Julia Kahane / Sarah Margarido / Taciano Soares / Vívian Oliveira

Dramaturgia: Eric Lima / Francis Madson / Taciano Soares

Assistência de direção / Direção musical: Eric Lima

Banda / Arranjos: Guilherme Bonates / Luana Aranha / Stivisson Menezes

Arranjos vocais: Eric Lima / Sarah Margarido

Composições: Eric Lima / Taciano Soares

Iluminação: Lore Cavalcanti

Cenografia: Taciano Soares

Figurino: Eric Lima / Taciano Soares

Projeção Mapeada: Cícero Benedito

Assessoria de imprensa: Manuella Barros

Id visual: Eric Lima

