“Numanice” em um jeitinho especial e muito chique. A cantora Ludmilla se apresenta nesta sexta-feira (19), com o show “Numanice” no aniversário de ninguém menos que o craque do Real Madrid, Vinicius Júnior. O pedido para que a cantora fizesse o show no evento partiu do próprio jogador, e a artista promete agitar a celebração com muita música, dança, samba e pagode. A cantora participou, inclusive, de uma atração no evento beneficente promovido por Vini Jr e, depois, jogou uma partida de futebol ao lado do brasileiro, o cantor porto-riquenho Rauw Alejandro e Eduardo Camavinga, também jogador do Real Madrid. Alguns cliques foram compartilhados nas redes sociais pela esposa de Brunna Gonçalves.

Ludmilla estreia a turnê de “Numanice #3” em 17 de agosto na capital baiana e depois segue em outras 18 cidades do Brasil. Ela também se apresentará, pela primeira vez, com a turnê em Miami e Portugal.