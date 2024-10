O líder do MDB no Senado e relator da regulamentação da reforma tributária, Eduardo Braga, foi obrigado a interromper os trabalhos para ser submetido a uma cirurgia, em São Paulo.

De acordo com a revista Veja, Eduardo foi internado d internado em um hospital de São Paulo para ser submetido a uma cirurgia que deveria ocorrer nesta quinta-feira (10), às 7h, para a retirada de uma hérnia de hérnia de disco e de um cisto.

Por recomendação médica, o parlamentar amazonense precisará ficar na capital paulista durante toda a semana que vem.

Relator dá um tempo

Braga está à espera da próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para apresentar o calendário e o plano de trabalho do projeto de lei complementar que institui e regulamenta o imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Só remotamente

Se o colegiado se reunir na próxima quarta-feira, o emedebista pode participar remotamente para explicar os próximos passos na tramitação da proposta.

Amom bolsonarou

Quem apostou suas fichas acreditando que, com Amom Mandel (Cidadania), estava surgindo uma grande liderança política, deve estar decepcionado.

Aos 23 anos, Amom já dá provas de que é possível rasgar uma biografia que ainda nem começou.

*

Ao anunciar o apoio ao extrema-direita Alberto neto (PL), o candidato de Jair Bolsonaro – que nada fez pelo Amazonas –, o jovem político assume todas as bandeira extremistas do ex-presidente e do próprio Alberto.

Amom pulou pro lado de Bolsonaro nas eleições municipais

Compactuando com golpistas

Negacionismo da vacina durante a Covid, ataque às urnas, invasão à sede da Polícia Federal , tentativa de golpe no 8 de janeiro – com a invasão das sedes dos Três Poderes –, boiada passando na Amazônia, tentativa de bomba no aeroporto de Brasília.

*

Além da pressão dos bolsomínions inconformados com a derrota nas urnas, que foram acampar em frente aos quartéis do Exército.

É nisso tudo que o deputado Amom Mandel acredita?

Tiro no pé

Se tivesse um pouco mais de paciência e indignação com os tempos obscuros do bolsonarismo, Amom se manteria neutro neste 2º turno.

*

Assim, conservaria o perfil de Centro que vinha mantendo para fortalecer sua independência política e não decepcionar aqueles que votaram nele.

No entanto o debutante político preferiu dar um tiro no pé.

Nazinha na Band

Grupo Bandeirantes está preparando uma cobertura multiplataforma da 232ª edição do Círio de Nazaré, no Pará.

Nesta sexta-feira (11), Catia Fonseca comanda o Melhor da Tarde ao vivo, a partir das 14h30, direto da Catedral de Belém.

*

Entre os convidados estarão a cantora Fafá de Belém; o padre Francisco Maria Cavalcante, pároco da Basílica Santuário de Nazaré; o jornalista Marcelo Pimentel, especialista na festividade; e a estilista Letícia Nassar, que confeccionou o manto deste ano.

Círio ao vivo

No domingo (13), dia da grandiosa manifestação em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, a apresentadora conduz um especial das 11h45 às 12h15 do mesmo local para todo o Brasil.

Marçal magoou

Pablo Marçal (PRTB) comunicou nesta quarta-feira, 9, que não apoiará a candidatura do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), no segundo turno das eleições municipais.

*

O ex-coach também criticou o clã Bolsonaro.

— A arrogância demonstrada não só por ele, mas também por [governador de SP] Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia e Valdemar Costa Neto inviabiliza qualquer tipo de apoio.

Nana, nina, não Nunes!

Marçal disse que libera os 1.719.024 cidadãos paulistanos que confiaram na sua candidatura para votarem de acordo com “suas convicções, princípios e ideologias”.

*

— Se essa atitude resultar na entrega da prefeitura da cidade mais importante do hemisfério sul à extrema esquerda, a culpa não será minha. Entrei nessa eleição para evitar a vitória de Guilherme Boulos, e agora, lamento dizer, essa previsão se tornou uma certeza”.

E o Mendonça, hein?

O colunista Lauro Jardim colocou a boca no trombone. E publicou que o ministro do STF, André Mendonça, atendeu a um pedido de habeas corpus protocolado em agosto de 2023 pela defesa de Cláudio Castro.

*

O governador do Rio pedia, e Mendonça assim determinou, o trancamento de dois inquéritos que tramitavam contra ele no STJ.

Governador se safou

Cláudio Castro

As ações tinham o potencial, a depender do distante desfecho, a um afastamento do cargo e, eventualmente, à prisão.

O magistrado entendeu que houve irregularidades processuais irreversíveis nas “raízes” de ambos os casos.

Novo engavetador

Com isso, não só decidiu por trancá-los, como determinou a anulação das provas recolhidas até aqu.

Até porque houve operações de busca e apreensão visando pessoas ligadas a Castro, além de quebras de sigilos do próprio governador.

ÚLTIMA HORA

A DIREITA SE COMENDO – Alberto Neto recusa o apoio do governador Wilson Lima, mas todo o clã o apoia

Em meio a especulações de que o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), o apoiaria no segundo turno, o candidato à prefeitura de Manaus, Capitão Alberto Neto (PL), disse que não quer contar com o apoio do governante.

Está muito claro. Vocês viram no primeiro turno a minha posição firme contra o governador e contra o candidato do governador (Roberto Cidade, do União Brasil). E a minha posição permanece ainda”, disse Alberto, ao ser questionado se aceitaria o apoio de Wilson.

*

Pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada em agosto apontou Wilson Lima como o governador com menor aprovação do Brasil, com 25% de aprovação e 69% de desaprovação no Amazonas.

A declaração foi dada em entrevista coletiva concedida no comitê da campanha, para anunciar o apoio do deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza), que ficou em sexto lugar no primeiro turno, com 0,06% dos votos válidos.

ORGULHO

Está comprovado: As escolas que, de forma autônoma, testam a proibição de celular e registra que os alunos melhoram as notas e a socialização.

Para evitar que a decisão fique por conta dos colégios, o Ministério da Educação elabora um projeto de lei, que será enviado ao Congresso Nacional, para vetar o uso dos aparelhos em sala conforme regras e normas. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2022, 45% dos estudantes admitem que se distraem com os celulares, sobretudo nas aulas de matemática.

VERGONHA

Parece que agora, no Brasil, as causas judiciais estão sendo resolvidas fora do tribunal. – na bala.

Um casal de advogados foi alvo de uma tentativa de homicídio nesta quinta-feira (10/10), no Distrito Federal. Informações iniciais indicam que as vítimas estavam em um carro blindado, na DF-001, quando tiveram o veículo atingido por vários disparos. Eles não se feriram. As vítimas foram identificadas como Patrícia Reitter de Jesus Oliveira e Joaquim Pereira de Paula Neto. Ambos foram para a 35ª Delegacia Polícia e estão prestando depoimento. Até o momento, o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio.

OUTRAS PALAVRAS