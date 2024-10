Nesta sexta-feira (10), iniciam as audições para o musical de Natal, com sessões das 9h às 12h e 14h às 17h, no Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, Centro.

As chances de participar do espetáculo se estendem ao sábado (11), quando serão realizadas novas sessões de audições, nos mesmos horários. As inscrições são gratuitas.

Podem participar crianças a partir de 10 anos, jovens e adultos a partir de 16 anos, ambos com habilidades em teatro, canto e dança. Cada candidato deverá interpretar um texto entregue no ato da inscrição, realizar uma coreografia ensinada no local e cantar uma música de livre escolha.

Inscrições e documentos

Por ordem de chegada, as inscrições são presenciais, ressaltando que os candidatos devem chegar ao Palácio da Justiça com antecedência de pelo menos 30 minutos dos horários de início das audições. Os portões serão fechados, pontualmente, às 12h e às 17h.

Para crianças, é obrigatório que estejam acompanhadas de um responsável legal, munido de documento de identificação. É recomendado o uso de roupas leves que possibilitem a movimentação corporal.

Critérios e compromissos

Os aprovados precisarão ter disponibilidade para os ensaios, que ocorrerão ao longo dos meses de outubro e novembro, com as apresentações programadas para dezembro. O cronograma completo será disponibilizado pela equipe de produção após o processo seletivo.

Direção e produção artística

O musical de Natal deste ano tem a direção de Tércio Silva e as músicas originais do compositor, Tim Rescala. A direção musical de Marcelo de Jesus.

Também membro da Academia Brasileira de Música, Tim Rescala traz vastos conhecimentos artísticos, que serão compartilhados com os candidatos. Sendo um dos avaliadores da bancada de jurados, Rescala reforça o convite para participar das audições.

“Eu quero convidar os artistas de teatro, da dança e da música para participar das audições do musical de Natal, promovido pelo Governo do Estado e que estreia no dia 7 de dezembro deste ano. É só chegar 30 minutos antes, prestar atenção nos requisitos, fazer a sua inscrição e participar”, disse o compositor, também ator, produtor e pianista, com participação em várias produções do cenário artístico nacional.

