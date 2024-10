A Prefeitura de Manaus entregou, no início da noite desta quinta-feira (10) a segunda etapa do parque Gigantes da Floresta, reunindo um público circulante de mais de 25 mil pessoas.

Com um cenário composto por ninho das aves, insetos e orquidário, o espaço integra mais de 500 esculturas e elementos artísticos novos para aumentar a experiência lúdica e imersão neste mundo fantástico.

Inaugurada pelo vice-prefeito e secretário municipal chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, a segunda etapa do parque potencializa a economia e agrega valor à região.

“O maior patrimônio cultural de entretenimento e lúdico da história da cidade de Manaus. Nós temos que nos orgulhar disso, pois, além de entregar cultura e lazer, também valoriza os imóveis, comércios e residências desta região. Este parque foi feito com muito carinho, com muito amor e com muito zelo. Reafirmamos nosso compromisso, respeito a essas áreas da cidade de Manaus que eram esquecidas”, disse Rotta.

O parque passa a ter sete cenários e um portal de entrada, totalizando 1.290 esculturas e elementos cênicos. O portal é pura fantasia e grandiosidade, com 22 metros de comprimento e 14,5 metros de altura, além de 6 metros de altura na passagem. Na entrada, o público já poderá ver animais, como cobra, arara, macaco, jacaré, iguana, capivara, onça e bicho-preguiça.

Reino mágico

É como se as crianças e adultos pudessem adentrar em um reino, não muito distante, do mundo dos insetos, da escala das esculturas gigantes, da ambientação e cenografia, em um lugar lúdico, educativo e estimulante ao imaginário. Um mundo onde os pequenos podem sonhar e imaginar qualquer coisa para as suas vidas, com muita cor e referências amazônicas em uma escala nunca antes vista.

De acordo com o Carlos Valente, diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), a inauguração da segunda etapa foi mais um sucesso. “Nossos registros apontam que cerca de três mil pessoas passaram no portal da magia neste início e estão brincando dentro do parque, sendo a maioria crianças de 2 a 8 anos de idade. É com muito orgulho que estamos cumprindo com o nosso objetivo, que é fazer a felicidade da criançada”, informou.

Além dos novos elementos grandiosos que vão se somar ao parque Gigantes da Floresta, a Prefeitura de Manaus preparou um show de iluminação para o novo cenário, que se complementa ao conjunto artístico e cênico dos outros seis.

As luzes incluem os postes tipo árvore e os inéditos postes folhas, iluminando os módulos dos insetos; orquidário; e ninho das aves, com centenas de novas esculturas, elementos artísticos e áreas comuns, incluindo mais banheiros e fraldário.

Todo o novo cenário tem piso em grama sintética, somando mais de cinco mil metros do material. Ao todo, nesta segunda fase entregue pela gestão municipal, são mais de 500 elementos entre esculturas, brinquedos, bancos, rampas, balanços.

O cenário 7 tem início onde termina a cobra-sucuri, a gigantesca serpente do parque, a maior escultura do espaço com seus 30 metros de comprimento. O projeto arquitetônico é assinado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Assim como na primeira etapa, a segunda tem acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD) e/ou com mobilidade reduzida, mantendo o padrão educativo, interativo e contemplativo representados pela fauna e flora amazônicas.

“Acredito que foi algo muito bem planejado e feito com muito carinho. Muitas mães que moram próximo de nós não têm dinheiro para levar seus filhos a passeios. E aqui vai ser ótimo para nós comemorarmos o Dia das Crianças. A gente se encanta com cada lugar que a gente vai, cada cenário é surpreendente, é lindo demais”, relatou a moradora do São José, Ellen Silva.

Detalhes

Os insetos são ricos em detalhes e apresentam cores em profusão e luminescentes, abusando do realismo fantástico e da criatividade dos artesãos e artistas que elaboraram as peças quase mágicas. Se destacam aqui os gigantes louva-a-Deus, abelha e aranha-caranguejeira. Ainda há sapos lúdicos, cogumelos e os inéditos bancos em formato de flor.

O módulo orquidário é uma verdadeira viagem a um jardim imaginário, com orquídeas exuberantes, borboletas repletas de cores e nuances, além dos beija-flores, que surgem no cenário como se estivessem flutuando. Há rampas de escalada para crianças, jovens e adultos explorarem o parque, entre as esculturas. Troncos, corais e os postes árvores e poste folhas completam o módulo.

E a viagem lúdica pela Amazônia finaliza com o gigante ninho de pássaros, mostrando o berço da vida de aves tão belas da fauna, como papagaios, araras, tucanos, galos-da-serra, beija-flores e elementos da flora. Aqui, as cores são mais quentes e conduzem a um estado de contemplação.

Neste cenário existem ainda bancos no formato flor, postes, oito balanços, duas rampas de escalada, túnel de galhos trançados e 160 moldes de bonecos que protegem as árvores plantadas pelo espaço do Gigantes. Crianças de até 10 anos podem se divertir ainda nos sete playgrounds com escorregadores e túneis instalados no local.

O complexo conta, também, com um grupo de banheiros e salas de administração, além de depósito.

Cenários

A obra, que deu a Manaus uma nova referência de parque urbano lúdico, gigante, acessível e gratuito está localizada entre os bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, nas zonas Leste e Norte.

A primeira etapa foi inaugurada no dia 4 de julho, com seis cenários e mais de 80 animais de grandes dimensões, além de elementos da flora e a maior praça molhada da região Norte, com 3.600 metros quadrados.

O parque Gigantes da Floresta tem recursos exclusivos da prefeitura, com área de 18.453 metros quadrados e gestão administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Equipes de monitores estão prontas para auxiliar, orientar e cuidar do bom uso e entretenimento das crianças e jovens nos cenários, durante o funcionamento do parque, que abre de quarta a sexta-feira, das 16h às 21h, e sábados, domingos e feriados funciona das 9h às 21h.

A área molhada funciona de sexta a domingo. Crianças menores de 6 anos devem entrar no espaço acompanhadas de um responsável. Na praça molhada só são permitidas crianças até 12 anos.

