O término do primeiro turno das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 revelou um início preocupante para a seleção brasileira, que registrou o pior desempenho de sua história na fase classificatória. Apesar de ter conquistado uma vitória por 2 a 1 sobre o Chile, com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique, a equipe sob o comando de Dorival Júnior terminou as nove primeiras rodadas com apenas 13 pontos. Esse resultado marca uma queda significativa em relação ao desempenho anterior, já que a pior campanha até então era de 16 pontos, alcançada na classificação para a Copa de 2010. A derrota anterior para o Paraguai, por 1 a 0, já havia garantido que o Brasil estabeleceria esse novo recorde negativo, uma vez que o máximo que poderia alcançar era 13 pontos.

Atualmente, a seleção brasileira ocupa a quarta posição na tabela de classificação. Com a ampliação do torneio para 48 seleções, a América do Sul conta com sete vagas, sendo seis diretas e uma destinada à repescagem. Essa nova configuração torna a situação ainda mais desafiadora para a equipe. O próximo desafio do Brasil será contra o Peru, na abertura do segundo turno, que ocorrerá em Brasília. A expectativa é que a seleção consiga reverter a situação e melhorar seu desempenho nas próximas partidas, buscando garantir uma vaga na Copa do Mundo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane