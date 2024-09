Candidato a prefeito de Manaus pela federação Cidadania/PSDB, o deputado federal Amon Mandel (Cidadania) foi questionado na sabatina do G-6 – grupo de seis jornalistas proprietários de portais de notícias –, se o seu objetivo ao levar uma laranja para o debate da TV Norte e tentar associar a fruta ao candidato Wilker Barreto (Mobiliza) estava “copiando” o estilo Pablo Marçal (PSTU), candidato a prefeito de São Paulo, que vem agitando a campanha paulista com ataques agressivos e desconcertantes, simplesmente para “lacrar” na internet.

— Ao fazer uma pergunta dessas você também não está querendo gerar um fato para recortar e lacrar na internet? Eu conheço o potencial da rede e sei como fazer isso –, respondeu Amom.

Confiante no 2º Turno

Terceiro candidato a ser sabatinado pelo G-6 – formado pelos jornalistas Walmir Lima, Marcos Santos, Cláudio Barbosa, Mário Adolfo, Newton Corrêa e Hiel Levy, Amom Mandel, não fugiu a nenhuma pergunta e manteve a serenidade para responder a todas.

Diferente dos debates, onde se mostrou mais agitado e agressivo nas respostas, o deputado disse ter a confiança que vai estar no segundo turno.

Mas que pesquisa?

Sobre a queda nas pesquisas – ele já chegou a passar á frente do prefeito David Almeida (Avante) nas intenções de votos, Amom chegou a ironizar:

— Candidato, o senhor acredita nas pesquisas? – perguntou um dos jornalistas do G-6.

— Que pesquisa? (risos), perguntou o candidato insinuando que nem todas são confiáveis.

Pesquisa é momento

Em seguida Mandel disse que pesquisa é “momento” e dependendo desse momento o candidato pode estar lá em cima ou cair alguns pontos,

Enxurrada de votos

Para ilustrar o que diz, Amon lembrou que até o dia da eleição para deputado federal, em 2022, nunca imaginou que teria aquela enxurrada de votos.

Aos 21 nos, Mandel foi o mais votado no Amazonas para Câmara dos Deputados, com mais de 288 mil votos.

A Câmara vem comigo

Em um determinado momento da sabatina do G-6, o candidato foi perguntado se teria problemas em governador Manaus uma oposição formada pela maioria da Câmara dos Vereadores.

Amom anda tão confiante que garantiu aos jornalistas que eles não devem se surpreender se mais de 50% dos vereadores estarão com ele, caso se eleja.

Excesso de otimismo

Em números, Amom revelou que, se eleito, dos 41 vereadores, 22 estarão com ele.

No seu raciocínio otimista, Amom, espera eleger 20 vereadores.

Hoje ele só tem dois – William Alemão (Cidadania) e Rosivaldo Cordovil (PSDB).

David ganha na Justiça

O prefeito David Almeida (Avante) candidato á reeleição, ganhou um round contra Amom na justiça eleitoral.

David se sentiu ofendido com uma postagem do candidato do Cidadania nas redes sociais.

Aloprou

No vídeo em questão, Amom alopra, ao pedir a união de todos para “mudar a história da cidade de Manaus”.

— Quando chegar, o dinheiro é teu. Pegue de volta, mas não reeleja esses bandidos. Não faça essas pessoas voltarem à cena do crime. Não façam eles voltarem lá para tirar o nosso dinheiro do seu bolso e levar para a tinta, e levar para a putaria , e levar para a bandidagem.

Vídeo ofensivo

Diante dos argumentos em defesa do prefeito David Almeida, o juiz eleitoral Roberto Santos Taketomi, determinou que Mandel disponibilize, em suas plataformas do Facebook e do Instagram, a resposta de David pelo dobro do tempo em que esteve disponível a “mensagem considerada ofensiva“.

Em encontro com professores, candidato disse que é possível repor salários conforme crescimento do orçamento de Manaus.

Aumento anual

Os professores de Manaus gostaram de ouvir um anúncio feito, nesta segunda-feira (02), pelo candidato a prefeito Marcelo Ramos (PT).

Ele prometeu que vai conceder aumento anual de salários aos profissionais da educação, conforme o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e o aumento do orçamento da cidade.

Aumento atual é deboche

O anúncio foi feito em encontro com professores do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom Sindical).

— Este aumento que a prefeitura atual concede é um deboche. Nós vamos criar a política permanente de valorização do magistério, garantindo um reajuste que terá como piso a reposição da inflação –, garantiu o candidato.

Fundeb não é salário

Em sua análise, Marcelo observa que, se a riqueza da cidade cresce, o salário do professor tem que crescer junto.

— Fundeb não é salário. Fundeb é abono e nada tem a ver com reposição salarial. Alguns querem usar o abono do Fundeb para dizer que já atenderam os professores e ignorar a data-base.

Comportamento de Musk…

Ao comentar sobre a suspensão do X no Brasil, nesta segunda-feira (2/9), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, defendeu que a plataforma cumpra as ordens judiciais brasileiras e chamou o comportamento do bilionário Elon Musk, dono da rede, de “inaceitável”.

…É inaceitável!

— Eu já reiterei a posição de que empresa de comunicação, de plataforma digital para funcionar no Brasil, como em qualquer país do mundo, é assim, precisa ter representação, precisa cumprir as ordens judiciais e, se não concorda, recorre dessas ordens judiciais”, disse Barroso.

Última hora

FAZ UM “L” – Anúncios de investimento no Brasil batem recorde, garante Bradesco

os anúncios de investimentos no Brasil alcançaram o maior nível desde 2020, conforme um levantamento realizado pelo Bradesco.

Entre janeiro e julho de 2024, foram registrados 362 anúncios de investimentos, representando um aumento de 23,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este número também supera o total de anúncios feitos no mesmo período de 2020, que foi de 397. De acordo com Priscila Pacheco, economista do Bradesco, o crescimento dos anúncios tem sido observado mês a mês e abrange diversos setores, incluindo indústria, agroindústria, serviços e comércio.

No setor industrial, houve um aumento significativo de 76,8% nos anúncios de investimentos nos primeiros sete meses de 2024, comparado com o mesmo período de 2023.

ORGULHO

Maria Carolina: aos 9 anos, ginasta repete a sequência de Rebeca Andrade

Aos 9 anos, essa ginasta brasileira surpreendeu a todos quando cravou a mesma sequência que Rebeca Andrade fez na trave. O nível de dificuldade é enorme, mas ela mostrou potencial enorme!

A pequena Maria Carolina Linhares Farias é de Recife, Pernambuco, e dá duro nos treinos diários. O resultado aparece cada vez mais. Ela, que já foi campeã de várias provas, atingiu mais um feito incrível.

Após realizar a sequência, nem ela mesmo acreditou! Com uma cara de espanto, a criança correu para abraçar a treinadora, Clarissa Bello Costa. Juntas, as duas comemoraram bastante. Alguém tem dúvida que veremos Maria em uma futura Olimpíadas?

VERGONHA

O procurador venezuelano Luiz Ernesto Reyes, do Ministério Público, emitiu nesta segunda-feira (2) um pedido de ordem de prisão contra o ex-opositor e autoproclamado presidente, Edmundo Gonzalez, citando “supostos” crimes como usurpação de funções, forjamento de documento público, incitação à desobediência às leis, conspiração, sabotagem de sistemas e associação ao terrorismo. Os venezuelanos votaram em uma eleição presidencial em 28 de julho, na qual o presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor com mais de 51% dos votos. A oposição alegou ter vencido por ampla margem, baseando-se em boletins de urna que obtiveram de centros de votação em todo o país. Isso levou a protestos em massa da oposição. Várias milhares de pessoas foram detidas sob acusações de causar danos à infraestrutura estatal, incitação ao ódio e terrorismo. Uma vergonha!

OUTRAS PALAVRAS