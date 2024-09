O senador amazonense, Plínio Valério (PSDB-AM), denunciou no Congresso Nacional que a ameaça de suspender a cobertura de internet da Starlink na Amazônia pode isolar ainda mais a região, no Norte do país. Segundo o parlamentar, isso seria parte de um plano de ONGs denunciadas por ele na CPI do Senado com esse objetivo.

Valério diz ter orgulho de levar antenas da Starlink para conectar comunidades indígenas e ribeirinhas em vários pontos remotos do Amazonas, que melhoraram a qualidade de vida das pessoas.

“Pode voltar a estaca zero se o ministro Alexandre de Moraes, com o pretexto de defender a soberania do país suspender a a outorga da Starlink e jogar a Amazônia no isolamento”, alertou o senador.

Na avaliação de Plínio Valério, a queda de braço contra Elon Musk é uma guerra que já levou ao apagão do X (ex-twitter) no Brasil e faz parte de um plano global, sempre defendido por ONGs para isolar a Amazônia.

O senador assegurou que levou conectividade para a comunidade Igarapé Açu, nas margens da BR-319 (Manaus-Porto Velho), aos índios Mura, em Autazes, e a comunidade Baniwa Castelo Branco, em São Gabriel da Cachoeira.

De acordo com ele, a Associação Indígena Xoromawe, em Barcelos (AM), que atende etnias como os Ianomâmi, Pataxó, Baré, Baniwa, Tukano, Munduruku, entre outras, também foram contempladas. A última antena foi enviada semana passada para beneficiar ribeirinhos e indígenas de Autazes. Em Manaquiri (AM), foi instalada uma antena Starlink na Aldeia Barrigudo, que abriga o povo Apurinã, nas margens do Rio Tupana.

“Com as antenas Starlink , que estão conectando toda a Amazônia, os moradores de comunidades indígenas e ribeirinhas se sentem livres para fazer o que querem, para se comunicar com um parente ou para pedir socorro em caso de doença ou outras necessidades mais básicas”, explica o parlamentar amazonense.

“Mas agora o ministro Alexandre de Morais resolve brigar com o Elon Musk e ameaça retirar a Starlink do Brasil. E sabem quem perde com isso? A Amazônia , que vai ficar isolada. E quem tem interesse em isolar a Amazônia? As ONGs que a gente mostrou na CPI . Não tem como não associar. Teoria da conspiração ? Podem me acusar do que for, mas está aí a prova disso. O ministro do STF resolve também banir a Starlink, o que ainda não aconteceu. Como senador do Amazonas, me compete continuar a lutar, denunciar e brigar”, denunciou.

Segundo ele, a falta de internet na região também não prejudica apenas as populações remotas, mas escolas, hospitais e bases militares. “Relatório do Exército e da Marinha também alerta que o rompimento do contrato com a Starlink causará um prejuízo para o emprego estratégico das tropas especializadas no País e na degradação da capacidade de informações meteorológicas e logísticas”, afirma.

