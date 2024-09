A Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) iniciou na segunda-feira (2), uma nova etapa de atendimentos no shopping São José, localizado na avenida Cosme Ferreira, no bairro São José, zona Leste de Manaus. O serviço estará disponível para o público das 8h às 14h.

O ônibus do TJAM oferece uma variedade de serviços jurídicos, incluindo divórcio consensual, guarda de filhos, pensão alimentícia, e soluções para união estável, além de ações de cobrança no juizado especial cível para valores de até 20 salários mínimos. Também é possível solicitar a emissão gratuita de segunda via de certidões de registro civil.

Para utilizar os serviços, os interessados devem apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de residência. No caso de divórcio, é necessário trazer a certidão de casamento e certidão de nascimento dos filhos.

Para questões de pensão alimentícia, é preciso fornecer comprovantes de contabilidade bancária e os três últimos contracheques.

A população pode esclarecer dúvidas e obter mais informações através do telefone (92) 98459-6677 ou pelo e-mail justiça.itinerante@tjam.jus.br.

A iniciativa visa facilitar o acesso da comunidade a serviços jurídicos essenciais, especialmente para aqueles com dificuldades de deslocamento.

