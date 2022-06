O próximo domingo (12) será especial para os casais apaixonados: o Dia dos Namorados poderá ser comemorado em um momento menos crítico da pandemia em comparação a 2021. A data é muito aguardada pelo comércio e a expectativa é que seja superada a marca de R$ 6,5 bilhões de vendas nos e-commerce registradas no ano passado.

Mas para que tudo saia como o planejado, é preciso tomar alguns cuidados, principalmente nas compras online. De acordo com o CEO da Legiti, plataforma antifraude transacional, Pedro Sanzovo, os consumidores têm que colocar em prática medidas preventivas.

“Afinal, os cibercriminosos estão cada vez mais audaciosos, explorando os recursos de Inteligência Artificial e também artimanhas de comunicação, principalmente nas redes sociais”, informa o especialista.

1. Compre em lojas de confiança

A primeira dica é essencial: escolha sempre lojas de confiança e com credibilidade no mercado. E a orientação vale também para plataformas de e-commerce.

Caso você não tenha informações sobre o local, faça uma pesquisa e converse com amigos e familiares que já tenham comprado no mesmo estabelecimento. Assim, certamente haverá uma maior garantia.

“Negócios que possuem bons sistemas antifraude e práticas contra golpes online são transparentes sobre o assunto. Portanto, antes de comprar, é fundamental que o cliente pesquise sobre a loja e tenha a certeza sobre os procedimentos do serviço que ela oferece”, diz Pedro Sanzovo.

Fique atento: mensagens nas redes sociais, por SMS ou até e-mails muito aleatórios são fortes indicativos de uma suspeita de golpe, especialmente se você jamais procurou os serviços daquele comércio. Portanto, evite links duvidosos!

3. Desconfie de descontos milagrosos

Se um produto está com mais de 50% de desconto, fique atento, pois pode ser um forte indício de golpe. Ao clicar no link, você pode ter os dados furtados ou comprar algo que nunca chegará ao seu endereço.

Mais uma vez, a pesquisa é primordial. Saiba qual é o preço real dos presentes e não se engane: o barato pode sair muito caro!

4. Fuja das urgências

Os fraudadores tentam diferentes formas de fazer os consumidores se sentirem atraídos pelos falsos descontos e, uma delas, é trazer um senso de urgência à compra.

“Desconfie de promoções que exigem uma compra rápida, com mensagens dizendo que é a última peça do estoque ou ‘restam apenas 2 unidades’. Muitas vezes, o golpista faz isso para pressionar o consumidor a tomar uma decisão sem analisar os riscos da transação”, explica Sanzovo.

Um dia dos namorados bem-sucedido começa com algumas precauções nas compras online.

5. Acompanhe o processo de pagamento com atenção

O pagamento é uma das etapas que necessita de muita atenção dos consumidores. Assim, fique atento nas etapas da compra, desde o pagamento até a logística, mantendo-se sempre informado sobre a transação.

“Assim como uma pessoa pode ter o seu cartão clonado ao comprar presencialmente, ela pode ser prejudicada no e-commerce. Por isso, lojas com sistema antifraude eficientes dispõem de procedimentos de pagamento práticos e que revelam a sua segurança”, revela o especialista.

6. Verifique o registro de dados

O contato do cliente com a empresa pelo e-commerce depende da sua identificação. Por essa razão, o registro de dados não pode ser desprezado ou feito com pressa.

“Tanto no momento em que um consumidor compra pela primeira vez online até todas as outras, a disposição das suas informações pessoais devem estar corretas. Então, checá-las e garantir que não há nada errado acerca da sua identidade pode evitar golpes e provar para o lojista que se trata de um cliente idôneo”, finaliza Sanzovo.

