O consumo de gás natural veicular (GNV) continua a sua escalada de crescimento no Amazonas. No primeiro quadrimestre deste ano, o aumento foi de 116% no comparativo com o período de 2021. Os dados são da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), concessionária do serviço público de distribuição e comercialização do combustível no estado.

Uma pesquisa de levantamento de preços dos combustíveis feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, aponta que no mês de maio em Manaus, o preço do GNV ao consumidor final está 45% mais barato que o da gasolina e 50% menor que o valor pago pelos motoristas para abastecer com etanol.

Oberdan Azevedo trabalha há dois anos como motorista em uma condução escolar, com a alta no preço do combustível, ele decidiu converter o seu carro para o Gás Natural Veicular.

De acordo com o gerente Comercial e de Marketing da Cigás, Diego Alveno o preço mais competitivo do GNV em relação a outros combustíveis líquidos faz uma diferença significativa para os profissionais do volante.

O volume médio demandado pelos segmentos beneficiados com o gás natural distribuído pela Cigás, de janeiro a abril foi de 4,582 milhões de metros cúbicos por dia.

Outros segmentos que registraram crescimento significativo no volume comercializado são o residencial e o comercial. No primeiro quadrimestre, a demanda do residencial teve um aumento de 58% no comparativo com o período do ano passado. No que se refere ao comercial, o volume alcançou nos quatro primeiros meses do ano, variação de 83% comparado ao período de 2021.

