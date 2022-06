Avalie o post

Nesta segunda-feira (6), a Coreia do Sul e os EUA lançaram, juntos, nove mísseis balísticos em represália a disparos feitos pela Coreia do Norte. As informações são do exército de Seul, que revelou que os países aliados lançaram mísseis terra-terra do sistema ATACMS na direção do Mar do Leste, também chamado de Mar do Japão.

Segundo comunicado emitido pelo governo sul-coreano, a ação (que durou 10 minutos) é uma resposta à prática constante de testes de mísseis balísticos que vem sendo realizada há meses pelo país governado pelo ditador Kim Jong-un. “Nosso exército condena veementemente a série de mísseis balísticos provocadores e exige o fim dos atos que aumentam as tensões militares na península”.

De acordo com o Comando Indo-Pacífico dos EUA, durante o exercício, foram lançados oito mísseis sul-coreanos e um norte-americano a partir do nordeste da Coreia do Sul, com o objetivo de demonstrar capacidade de “responder rapidamente a momentos de crise”.

Já passa de 15 o número de testes de mísseis balísticos feitos pela Coreia do Norte só em 2022. O mais significativo deles – e também o mais expressivo desde 2017- ocorreu em março, quando um míssil intercontinental disparado pelo país alcançou uma altitude de 6 mil km, viajando 1,1 mil km do seu local de lançamento até cair no Mar do Japão.

Na ocasião, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul também manifestou publicamente sua preocupação com as ações. “A recente série de lançamentos de mísseis do Norte são atos de grave ameaça que minam a paz e a estabilidade na Península Coreana e na comunidade internacional, e uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas”.

E deu sinais de que uma retaliação poderia acontecer a qualquer momento. “Preparando-se contra a possibilidade de um lançamento adicional, nossos militares estão rastreando e monitorando movimentos relacionados, e mantendo uma postura de prontidão total”.