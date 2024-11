Os municípios de Autazes e Itacoatiara, no Amazonas, e a Terra Indígena Rio Urubu receberam fiscalização contra o desmatamento ilegal nas últimas semanas.

A Operação Ibirá III envolveu equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Batalhão Ambiental estadual.

No total, foram aplicados R$1.279.880,00 em multa, emitidos nove autos de infração e embargadas 11 áreas desmatadas, somando 285 hectares.

Com o auxílio da Funai, foi possível verificar também desmatamentos e outras infrações ambientais na Terra Indígena Rio Urubu, onde foram identificados diversos conflitos envolvendo lideranças indígenas e a gestão do território.

Equipes

“As equipes conseguiram identificar a maioria dos responsáveis pelos desmatamentos, conseguindo diagnosticar diversos problemas ambientais e marcar presença em regiões antes desassistidas”, informou o Superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Bentes Araújo Filho.

Atuação na capital amazonense

A Região Metropolitana de Manaus também tem sido alvo de desmatamento e queimadas ilegais, o que tem causado maior acúmulo de fumaça na cidade.

A Operação Ibirá III visa a contribuir para a solução desses problemas, a fim de proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população da capital amazonense e de seus arredores.

