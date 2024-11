No último sábado (16), a Netflix alcançou um marco histórico de audiência. A transmissão ao vivo da luta entre Mike Tyson e Jake Paul se tornou o evento mais assistido na plataforma e registrou um pico impressionante de 65 milhões de transmissões simultâneas, sendo 38 milhões apenas nos Estados Unidos.

Segundo dados da TVision, a luta dominou a audiência televisiva nos EUA, com 56% dos telespectadores sintonizados entre meia-noite e 1h da manhã. O combate, que teve Jake Paul como vitorioso, atraiu uma média global de 108 milhões de espectadores ao vivo, e continuou com uma grande audiência de 125 milhões na média ao longo do fim de semana.

Na mesma noite, outro combate notável ocorreu entre Katie Taylor e Amanda Serrano, que também atraiu uma audiência significativa. O evento se destacou como o mais assistido na categoria esportiva feminina nos Estados Unidos, com uma média de 74 milhões de espectadores ao vivo.

Além disso, a luta entre Tyson e Paul se tornou o título mais popular da Netflix na semana, acumulando 46,6 milhões de visualizações até a noite de domingo (total de horas assistidas por tempo de execução). A luta alcançou o primeiro lugar na plataforma em 78 países, incluindo nações como Brasil, Argentina, Austrália, Canadá, Alemanha, Índia, Itália, México, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos.

Publicado por Victor Trovão