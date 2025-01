A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a empresa Hattori Tech, oferta 80 vagas gratuitas para o workshop “O Guia Definitivo do Canva: Crie Design Profissional sem ser Designer”, que acontece no dia (22), das 18h às 22h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Governador Vitório, no centro histórico da cidade.

O objetivo do workshop é capacitar os participantes a criarem designs profissionais utilizando o site Canva, uma ferramenta intuitiva e acessível, sem a necessidade de conhecimentos avançados em design gráfico.

Durante o evento, os participantes aprenderão a usar recursos e funcionalidades do Canva para criar materiais visuais impactantes, além de receber dicas sobre layouts, tipografia, paletas de cores, entre outras estratégias de design.

“Este workshop é uma excelente oportunidade para empreendedores e profissionais que desejam melhorar a presença visual de suas marcas sem precisar ser especialistas em design. Com a parceria da Hattori, a Prefeitura de Manaus oferece aos participantes ferramentas valiosas para otimizar suas estratégias de marketing visual e aumentar o engajamento com o público”, afirmou Alonso Oliveira, titular da Semtepi.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição por meio do link: https://sympla.com/hattori e comparecer ao local com vestimentas adequadas e documento de identificação com foto.

