Mais de 12.500 famílias de treze municípios, no Amazonas, têm direito à instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital. Apuí, Atalaia do Norte, Barreirinha, Fonte Boa, Japurá, Jutaí, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tapauá e Tonantins são os municípios.

O serviço é realizado pela Siga Antenado, entidade não governamental e sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel, que já instalou mais de 4,6 milhões de kits gratuitos com a nova parabólica digital no país.

Em todo o Amazonas, mais de 152 mil famílias já foram beneficiadas. Quem ainda não fez o agendamento deve procurar os canais de atendimento da entidade.

Para isso, é preciso estar inscrito em algum programa social do Governo Federal e ter uma parabólica tradicional funcionando em casa.

A substituição é necessária porque, em breve, o sinal da parabólica tradicional será desligado.

Todo o processo, que vai do agendamento até a instalação do kit na residência, é gratuito. Para saber se tem direito à nova parabólica digital a população deve entrar em contato com a Siga Antenado pelo número 0800 729 2404 ou por meio do site sigaantenado.com.br.

Será necessário informar no momento do atendimento o número do CPF ou NIS (Número de Identificação Social).

O post Parabólica digital: 12.500 amazonenses têm direito ao kit gratuito apareceu primeiro em Portal Você Online.