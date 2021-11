5/5 - (1 vote)

Manaus – A 11º edição do ‘Desapegou Pegou’ acontecerá neste sábado(4), no Clube da Caixa, que fica na Avenida Ephigênio Sales, zona centro-sul de Manaus. A ação é uma oportunidade para desafogar o guarda-roupas e ainda ganhar uma renda extra.



Quem visitar o evento vai encontrar roupas, sapatos, objetos de decoração, livros, brinquedos e muito mais, todos vendidos a um preço justo. Com fim lucrativo, a iniciativa possui parceria com entidades que recebem doações ao final do evento.

Qualquer pessoa pode participar e pode entrar em contato através do @desapegoupegouam.

Sobre o ‘Desapegou pegou’

A iniciativa surgiu com um grupo de mães formado por Renata Braga, Fabiana Gomes, Tatiane Oliveira e Luciana Fraça, que iniciou a troca de roupas de crianças, em bom estado de conservação. A partir de então os produtos começaram a ser comercializados. Além das mães que iniciaram o projeto, a ação reúne também outras pessoas interessadas em comercializar o que não usa mais.

O grupo reúne pessoas que desejam exercitar o desapego e o consumo consciente.

“Nós do ‘Desapegou Pegou’ trabalhamos muito para que nosso evento não seja somente lucrativo, queremos mais, queremos que ele abra a mente das pessoas para o consumo consciente, para a sustentabilidade e que possa ajudar na economia doméstica”, disse Renata, organizadora da ação.