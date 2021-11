Avalie o post

O Centro Universitário Fametro está com inscrições abertas para bolsas em oito opções de cursos de graduação. São oferecidas 25 bolsas integrais para Manaus e 75 para municípios do interior do Amazonas, Boa Vista (RR) e Santarém (PA), além de mais de 12 mil bolsas com desconto de 50% nas modalidades presenciais e EAD.



Para a capital, as inscrições já estão abertas para as unidades das Zonas Leste, Centro, Centro-Sul e Nova Cidade. (clique para se inscrever)

O gestor de comercial da Fametro Meyer Abecassis explica que as bolsas são destinadas para todos os candidatos que buscam uma qualificação inicial para primeiro emprego ou relocação profissional.

“Você tem a oportunidade de participar desse processo. Estamos com as inscrições até o dia 17 de dezembro. São oito cursos à sua escola, vou citar alguns deles, como a estética, um curso em alta no mercado, outro de Educação Física, curso de Administração, que você pode escolher entre as modalidades presencial, semipresencial e até em EAD”, diz.



As inscrições devem ser feitas no site do Centro Universitário Fametro até o dia 17 de dezembro. O vestibular será no dia 18 de dezembro, quando também serão oferecidos gratuitamente cursos e oficinas práticas na área de: gestão e liderança, comunicação, criação de negócios online, redes sociais e negócios, informática, marketing pessoal, orientações para entrevista de emprego e técnicas para vendas.

“Para você se especializar e ter um melhor currículo para se apresentar porque a Fametro preza muito pela questão da empregabilidade. Estamos com milhares de alunos estagiando em mais de 500 empresas que são conveniadas conosco. Você terá também essa oportunidade de entrada no mercado de trabalho. Pode ter certeza, ingressando conosco você vai brilhar e ser mais uma pessoa preparada para o mercado de trabalho”, disse.

As inscrições para as vagas das seis unidades de ensino do interior do Amazonas vão começar no dia 19 de dezembro. Para outras informações o contato com whatsapp do Centro Universitário Fametro é (92) 2101-1000.

