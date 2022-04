Avalie o post

Manaus – O deputado estadual Dermilson Chagas (Republicanos) defendeu ontem que a Receita Federal investigue a atuação do lobista Alessandro Bronze na gestão do governo do Estado, especialmente na Secretaria de Educação (Seduc). Para o parlamentar, a presença de lobistas em favor de empresas em grandes secretarias como das áreas de Educação e Saúde afetam o serviço à população.

“É preciso que a Receita Federal apure se há uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) e se existe algum sócio oculto neste processo e aí será possível saber quanto de movimentação financeira foi feita. A Receita Federal pode ver se há um contrato na Jucea (Junta Comercial do Amazonas) desta forma ou então analisar na própria Receita aí vamos encontrar estas informações”, destacou.

Para Dermilson, a atuação de lobistas, como Alessandro Bronze na Seduc afeta os serviços prestados à população. “Prejudica bastante porque falta a alguém aquilo que deveria ir para o cidadão que paga impostos, ou falta serviços à uma empresa cardiopata por falta de cirurgia, e acaba faltando também na Segurança Pública e em algum lugar, ou seja, alguém sempre acaba pagando por isto e, por ser, com a vida. É lamentável, mas é verdade.

Na quarta-feira, 13, o GRUPO DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (GDC) divulgou matéria informando que o braço direito do governador do Amazonas Wilson Lima e um dos principais lobistas do Estado, Alessandro Bronze Toniza, conforme o deputado, passou a ‘colecionar’ empresas enquanto atuava nos bastidores da política amazonense. Desde 2018, o patrimônio das empresas do lobista cresceu mais de 800% e ele ampliou o leque de sociedades empresariais com atuação em outros Estados.

Entrevista

