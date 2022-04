Avalie o post

Aditivo

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicou quarto termo aditivo com a empresa ORL Serviços Médicos Ltda. para prorrogar o prazo de vigência do contrato primitivo por doze meses, a contar de e pelo valo total de R$ 3,6 milhões.

Orientação

As condutas vedadas aos agentes públicos em período eleitoral serão tema da palestra que será ministrada no próximo dia 20 de abril, no segundo dia do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam), pelo especialista em direito eleitoral e político, e servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM), Leland Barroso.

Exposição

A exposição ‘Artistas Mulheres do Acervo do Centro de Artes da Ufam (CAUA)’ prossegue até dia 29 de abril, no Caua, localizado na Rua Monsenhor Coutinho, 724 – Centro e traz obras de 16 artistas, valorizando a produção de mulheres da Região Norte.

Seletivo 1

O vereador Amom Mendel ingressou com requerimento na Câmara Municipal de Manaus (CMM) pedindo informações da Secretaria Municipal de Educação (Semed) sobre Processo Seletivo Simplificado bem com a resposta de questionamentos.

Seletivo 2

No documento, o vereador questiona “quais os motivos que ensejaram a Semed realizar Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidores, quando há inúmeros aprovados em cadastro reserva aguardando convocação para ocupação dos mesmos cargos oferecidos no certame?”.

Suspeita

A defesa do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) afirmou que vai pedir para que a tornozeleira eletrônica usada por ele seja periciada após a troca. O parlamentar suspeita que haja uma escuta no aparelho.

Comprimidos

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu processo para fiscalizar a compra de 35 mil comprimidos de Viagra para as Forças Armadas. A suspeita é de que possa haver superfaturamento de até 143%.

Ministérios da Economia e da Justiça firmam acordo contra pirataria

Os Ministérios da Economia e da Justiça e Segurança Pública firmaram, ontem, em Brasília, acordo de cooperação técnica para estimular o combate à pirataria. Por meio da parceria, as duas pastas pretendem desenvolver ações conjuntas na área. O foco das ações será o combate à pirataria de bens e de serviços, inclusive na comercialização dos produtos vendidos no comércio eletrônico.

Comércio O volume de vendas do comércio varejista brasileiro teve alta de 1,1% em fevereiro deste ano, na comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE esta é a segunda alta consecutiva do indicador, que havia crescido 2,1% em janeiro.

source