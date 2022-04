Avalie o post

O brasileiro vivencia dias difíceis com relação ao poder aquisitivo e a conta de energia, bem como a aceleração da inflação global. O valor dos produtos e das contas não acompanham o salário mínimo. Um dos pesos no bolso do consumidor é a conta de energia que chegou a bandeira de escassez hídrica por conta do nível dos reservatórios no país. Mas a expectativa é de que este cenário mude após o anúncio do Governo Federal do retorno da bandeira tarifária verde. A redução deve ser de 20% no próximo mês.

Nesta semana, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Ciocchi, afirmou que o armazenamento dos reservatórios no sudeste e centro-oeste do país atingiu em abril o melhor nível desde 2012. O que afasta o risco de falta de energia em 2022 e cria expectativa de que a bandeira Verde seja mantida até o final de ano.

Volume de água

Os usos múltiplos da água foram preservados. O reservatório da usina de Furnas terminou março acima de 80% do volume útil. E já foi retomada a operação da hidrovia Tietê-Paraná. Em um esforço coordenado dos Ministério de Minas e Energia e da Infraestrutura, a hidrovia ficou interrompida por apenas sete meses, período muito menor que em 2014, quando foi paralisada por 20 meses.

