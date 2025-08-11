Visuliazação: 0

Com o fim do primeiro turno do Brasileirão batendo na porta, o programa “Fechamento” debateu o melhor treinador entre os times do campeonato. Para Denilson, o escolhido foi Rafael Guanaes, técnico do Mirassol, sensação do campeonato até o momento.

Denilson explicou que a escolha é proporcional. O ex-jogador iniciou o raciocínio elogiando o trabalho de Jardim no Cruzeiro, apontando a recuperação do elenco a partir da gestão do português. Denilson utilizou o caso polêmico com Dudu como ilustração da boa gestão de Jardim para além dos resultados de campo.

Proporcionalmente, porém, o comentarista escolheu o trabalho de Guanaes como o melhor até o momento no Brasileirão. Pela primeira vez na Série A, o time de São Paulo, que tem um técnico também estreante na competição, surpreende na sexta posição da tabela.

Denilson aponta como uma das principais qualidades do time do Mirassol a coragem de jogar. O comentarista citou as embates do time paulista com gigantes do futebol brasileiro e observou que os jogadores de Guanaes fizeram frente em todos os jogos, arrancando até pontos inesperados em alguns deles.

Flamengo x Mirassol, pelo Brasileirão

O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite deste sábado (9). No Maracanã, com mais de 64 mil torcedores presentes, os gols da vitória rubro-negra foram de Léo Pereira e Gonzalo Plata, um em cada tempo. Gabriel, ex-jogador do time carioca, garantiu o gol do time adversário (lei do ex).

Com a vitória, o Flamengo somou mais três pontos, e chegou aos 40. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 37. Já o Mirassol segue com os mesmos 28 pontos que iniciou a rodada.

O próximo jogo do Flamengo será pela Libertadores. Na quarta-feira, o Rubro-Negro recebe o Internacional, pelo confronto de ida das oitavas de final da competição. Já o Mirassol entra em campo no dia 18 de agosto, segunda-feira, para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão.