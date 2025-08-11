Visuliazação: 0

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), usou as redes sociais neste domingo (10/8) para dizer que irá pautar nesta semana projetos que tratam da adultização de crianças na internet.

“O vídeo do Felca sobre a adultização das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade”, escreveu.

Segundo ele, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. O youtuber e humorista conhecido como “Felca” publicou um vídeo na quarta-feira (6/8) em que faz denúncias sobre a exploração de menores de idade na criação de conteúdo na internet.

Uma das denúncias é do influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração de menores. Ele teve a conta no Instagram desativa na sexta-feira (8/8)após a nova polêmica com seu nome.

Desde 2024, Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) sobre possível exploração de menores nos conteúdos que publica nas redes sociais. Ao todo, ele tem mais de 20 milhões de seguidores.

Felca, que tem mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, citou Hytalo Santos como alguém que cria e reproduz conteúdos com base na utilização de menores de idade na frente das câmeras. Entre os exemplos utilizados por ele, está o de Kamylla Santos, jovem de 17 anos que, segundo Felca, tem a imagem explorada de forma sensual nos vídeos.

O vídeo do youtuber que aborda o tema de adultização já conta com mais de 15 milhões de visualizações e mais de 100 mil comentários. Além disso, comentários parabenizam a atitude de Felca e destacam a ausência de anúncios na publicação.