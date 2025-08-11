O Santos venceu pela segunda vez seguida no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (10), o Peixe fez um péssimo primeiro tempo, saiu perdendo para o Cruzeiro, mas mudou de postura no intervalo e foi buscar a virada no Mineirão lotado. Com gols de Guilherme e Caballero, o Alvinegro Praiano bateu a Raposa, por 2 a 1, e se afastou ainda mais da zona do rebaixamento.
Mesmo jogando em casa e apoiado por mais de 59 mil pessoas nas arquibancadas, o Cruzeiro não conseguiu dar conta do recado e confirmar seu favoritismo. A equipe celeste completou três jogos no Mineirão sem vencer: derrotas por 2 a 1 para Ceará e Santos, ambas de virada, e empate por 0 a 0 com o CRB, pela Copa do Brasil.
Com a vitória fora de casa, o Santos está em uma sequência de três jogos de invencibilidade. O time paulista chegou aos 21 pontos ganhos e ocupa a 14ª colocação na tabela – cinco pontos à frente do Vasco, o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Já o Cruzeiro fica estacionado nos 37 pontos, três pontos atrás do Flamengo e com um jogo a menos do que o rival carioca.
Na 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno, o Cruzeiro enfrenta o Mirassol, no Estádio Maião, em Mirassol, segunda-feira da semana que vem (18), às 20h (horário de Brasília). O Santos joga contra o Vasco, domingo (17), às 20h (horário de Brasília), no Morumbis.
