A fase final da 17ª edição das Paralimpíadas Escolares, que compreende as disputas nacionais, teve início nesta semana, em São Paulo.

O Amazonas conta com 30 paratletas que estreiam na competição nesta quarta-feira (27). Este ano, a expectativa é que a delegação amazonense consiga manter o número de medalhas que vêm conquistando nas últimas edições dos jogos.

A solenidade de abertura da competição aconteceu na noite da última terça-feira, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A competição, que conta com a participação de todos os estados do Brasil, além do Distrito Federal, é o maior evento esportivo para crianças e jovens com deficiência do mundo.

Os paratletas do Amazonas disputarão as Paralimpíadas Escolares 2024 em seis modalidades: Atletismo, Bocha, Halterofilismo, Parabadminton, Tênis de Mesa e Natação. No total, mais de dois mil alunos de todo o país participam da competição, organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Em São Paulo, as disputas seguem até a próxima sexta-feira (29).

“A gente está no período de transição com os meninos e meninas, e a expectativa é de que cada um faça o seu melhor. A gente sempre conversa e pede que eles apresentem o melhor e, consequentemente, os resultados virão”, ressaltou o chefe da delegação do Amazonas, Joniferson Vieira.

Abertura

Durante a solenidade de abertura, cada delegação foi representada por um paratleta que levou a bandeira de seu estado. Participaram da abertura todos os paratletas da delegação amazonense, já ansiosos para o início das participações nas competições.

O paratleta Leonardo Cardoso Garcia, 16, aluno da Escola Estadual (EE) Professor Jorge Karam Neto, irá representar o Amazonas nas modalidades Atletismo 100 metros e Arremesso de peso. Confiante, o estudante busca o lugar mais alto do pódio.

“É a minha segunda vez nas Paralimpíadas, estou muito empolgado e tenho certeza que vou ganhar uma medalha, porque me preparei muito”, disse o aluno.

A partir desta quarta-feira, serão três dias de competição realizados até o dia 29 de novembro. Em 2023, o estado encerrou as Paralimpíadas Escolares com 37 medalhas, nas modalidades de atletismo, natação e tênis de mesa. Além das medalhas, a delegação também obteve três recordes escolares nas provas dos 1.500 metros, Arremesso de peso e Lançamento do disco.

