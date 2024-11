O técnico Artur Jorge, técnico do Botafogo, afirmou que não se sente pressionado, embora reconheça a ansiedade dos torcedores em relação a conquistas importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Após a vitória sobre o Palmeiras, ele pediu cautela em relação à final da Libertadores, onde o time enfrentará o Atlético-MG em Buenos Aires. O português ressaltou que a disputa pela Libertadores representa uma “história totalmente diferente” e que pode ser um momento marcante na trajetória do Botafogo. Artur Jorge acredita que a expectativa dos fãs por um título é compreensível, mas ele se mantém focado no trabalho.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O treinador também analisou a recente vitória sobre o Palmeiras, destacando que a equipe aprendeu lições valiosas com o jogo. Para ele, é fundamental que o time mantenha um alto padrão de desempenho, tanto em campo quanto nos treinos, especialmente com mais três partidas decisivas pela frente. Artur Jorge finalizou enfatizando a importância de não relaxar. Ele acredita que a confiança e a atenção são essenciais neste momento, já que o Botafogo está em busca de troféus e títulos, e cada jogo é crucial para alcançar esses objetivos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira