Neymar, que atuou no Paris Saint-Germain por seis anos, tinha uma cláusula curiosa em seu contrato. Segundo informações divulgadas por Lewis Bryon, ex-jogador de futebol, o atacante recebia um bônus de 200 mil euros, equivalente a aproximadamente R$ 1,2 milhão, sempre que aplaudia os torcedores após as partidas. O comentário foi feito durante uma entrevista ao podcast Ball Talk. Bryon mencionou que um funcionário do PSG, cuja identidade não foi divulgada, foi a fonte dessa informação e não apresentou provas.

Neymar deixou o PSG em agosto de 2023, quando decidiu se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Durante sua passagem pelo PSG, Neymar se tornou um dos principais jogadores do clube, contribuindo significativamente para o sucesso da equipe. Sua saída para o Al-Hilal marcou o fim de um ciclo importante na carreira do atleta, que agora busca novos desafios no futebol árabe.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias