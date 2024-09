Com o término das modalidades do taekwondo e do karatê, o primeiro bloco de competições nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) está encerrado. Com 39 medalhas conquistadas até o momento, os atletas da delegação amazonense retornam às disputas neste sábado (28), com as estreias do xadrez, badminton, basquete, futsal e vôlei de praia.

O primeiro bloco de competições aconteceu com as disputas nas modalidades do karatê, taekwondo, handebol, atletismo, judô, tênis de mesa, wrestling, voleibol e ginástica rítmica. As expressivas 39 medalhas colaboram com o objetivo da delegação, que é o de ultrapassar o número de conquistas da última edição de JEBs, quando os estudantes-atletas do Amazonas retornaram para o estado com 42 medalhas.

“É um trabalho muito bem executado, em parceria com a Secretaria de Educação e outros colaboradores. A expectativa é sim de ultrapassarmos. Temos talentos em todas as modalidades que restam, com destaque para o badminton e a natação”, enfatizou o presidente da Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), Auricélio Andrade.

Em Recife, o JEBs 2024 segue até 3 de outubro.

Pódios

O último dia de disputas do primeiro bloco de competições terminou com seis novas medalhas para o quadro amazonense, sendo duas delas em classificações gerais por equipes. No taekwondo, o atleta Paulo Victor Lima, 14, conquistou a medalha de bronze na série “Ouro”, o maior ranqueamento do JEBs.

Aluno da Escola Estadual (EE) Cecília Carneiro de Oliveira, em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), Paulo Victor, que participa da primeira edição de JEBs, contou que começou a praticar o taekwondo por conta de uma cena de um filme de ação, que gostava quando criança. A brincadeira virou coisa séria e, hoje, a rotina de treinos é intensa, explicou.

“Me esforço muito, mas com muita paixão. E, hoje, o resultado veio com uma medalha. Demorei para engrenar nas lutas de hoje, mas as desatenções não se concretizaram em derrotas e pude dar a volta por cima. Estou muito feliz com a medalha”, destacou o atleta.

Novos caminhos

Já para o atleta Yudi Taquita, medalhista de bronze no karatê, a disciplina estimulada pelo esporte foi a virtude responsável pela sua evolução na arte marcial e na vida. O atleta contou que, depois de passar meses longe dos tatames, retornou após passar por problemas pessoais causados por más escolhas.

“Me envolvi em coisas ruins na minha antiga escola, dei trabalho, mas hoje sou outra pessoa por causa do esporte. É no tatame que me sinto bem, me sinto leve. Fui o azarão agora no JEBs, todos os meus adversários eram mais graduados do que eu. Por isso, estou muito feliz com o meu bronze”, compartilhou o atleta.

Yudi só foi derrotado por um adversário que integra a seleção brasileira de karatê, em um confronto duríssimo, que terminou em 2×1. A experiência proporcionou novos horizontes no esporte, ressaltou.

“Tenho entrado como azarão nos campeonatos e tenho ido bem. Lutar bem contra um oponente muito bom mostra que tenho potencial e é isso que quero explorar. Quero me consolidar, chegar à seleção, no pan-americano, no sul-americano e, no futuro, no mundial”, frisou o atleta.

Quadro de medalhas

Agora com 12 ouros, seis pratas e 21 bronzes, os medalhistas amazonenses são os seguintes:

Atletismo: Heloá Cordovil, prata no arremesso de peso e no lançamento do martelo; Dean Santos, ouro no lançamento de disco, série Prata

Atletismo Adaptado: Maria Clarice Bentes, ouro na série Prata no salto adaptado; Cristian Souza, prata na série Bronze nos 80 metros

Judô: Ana Eloíze Almeida, bronze na série Ouro; Ryan Delrikson, prata na série Bronze; Guilherme de Souza, bronze na série Bronze; André Vinicius Amora, bronze na série Bronze e Adenílson Muniz, bronze na série Bronze

Karatê: Ana Carolyne Bezerra, ouro na série Ouro; Julia Raizel, bronze na série Ouro; Kaiane Lucena, ouro na série Prata; Isabella Paiva, ouro na série Prata; Yudi Taquita, bronze na série Prata; ouro na classificação geral feminina série Prata e bronze na classificação geral feminino série Ouro.

Taekwondo: Sarah Carneiro, bronze na série Ouro; Paulo Victor Lima, bronze na série Ouro; Rafaela Coelho, ouro na série Prata; Sara Albuquerque, ouro na série Bronze; Dreykson Gabriel, bronze na série Bronze e Maria Elitia, bronze na série Bronze

Tênis de Mesa: Argemiro Figueiredo, bronze na série Ouro; e Felipe Lopes, bronze na série Prata; bronze na classificação geral masculino, série Ouro e bronze na geral masculino, série Prata

Wrestling: Ester Vitória, ouro na série Ouro; Iolanda Torres, bronze na série Ouro; Kelly Lares, bronze na série Ouro; Sthefanny Guedes, ouro na série Prata; Dylan Lares, prata na série Prata; João Marcos, bronze na série Prata; Guilherme Oliveira, bronze na série Prata; Ana Carolina Prestes, bronze na série Prata; Gustavo Costa, ouro na série Bronze e, no feminino por equipes, prata na série Ouro e bronze na série Prata.

O JEBs é um evento organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE). No nível do desporto escolar, é a maior competição nacional no calendário. Neste ano, são 17 modalidades e mais 5 mil atletas em participação. O Amazonas possui representantes em todas as modalidades.

