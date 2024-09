Depois da chuva forte que desabou sobre Manaus na última terça-feira (24), quando a temperatura caiu a 23ºC neste verão de setembro, um temporal seguido de ventos de até 30km/h deixou a cidade sem energia em algumas regiões e destelhou casas, na noite desta sexta-feira (28).

A chuva chegou por volta das 20h30 e continuou até 22h30, com algumas pancadas registradas em vários bairros da cidade. Na região da Ponta Negra, a Amazonas Energia foi acionada para restabelecer o fornecimento de energia, que devido ao vento forte provocou váriso curto-circuito na rede elétrica.

Ás 22h55 a Defesa Civil municipal emitiu alerta de ocorrências próximos a igarapés, para enxurradas, formação de lama no solo e queda de árvores. Até o momento o órgão não informou sobre ocorrências registradas.

Com a chuva a qualidade do ar também melhorou na capital e o clima ficou ameno com os termômetros registrando 25ºC, bem diferente das noites quentes de 29ºC dos últimos dias de estiagem e baixa umidade, que ontem (28), chegou a 90%.

A previsão do tempo para este sábado é de céu encoberto, a parcialmente nublado, com máximas previstas de 31 a 33ºC, que a umidade fará com que a sensação seja de 38ºC. A mínima é de 25ºC. Os ventos estão a 8km/h, com visibilidade de 10 km, ou seja, sem fumaça no ar. A previsão da meteorologia é de pancadas de chuvas à tarde.

