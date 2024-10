A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está realizando um mutirão de atendimentos jurídicos em Barreirinha-AM, por meio da Defensoria Itinerante. A ação acontece até quinta-feira (10), das 8h às 17h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Travessa Pedras, S/N, bairro São Judas Tadeu.

Entre os serviços ofertados estão: pensão alimentícia, divórcio, guarda, curatela, registro tardio (nascimento ou óbito), retificação ou restauração de certidão de nascimento, e reconhecimento ou dissolução de união estável, entre outros.

O coordenador da Defensoria Itinerante, defensor público Danilo Germano, reforçou o compromisso da DPE-AM com o município, que já conta com atendimento permanente por meio de uma Unidade Descentralizada.

“Para agilizar o atendimento da população que necessita dos serviços da Defensoria, estamos realizando um mutirão até o dia 10 de outubro, com uma equipe reforçada, preparada para atender todos os assistidos. O atendimento é por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio”, destacou.

