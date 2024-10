Um casal de idosos foi assassinado a facadas dentro de uma casa, na manhã desta segunda-feira (07/10), na rua Independência, bairro Riacho Doce, zona Norte de Manaus. O crime aconteceu na frente de uma criança de 10 anos, que precisou de atendimento médico. As informações são do AM Post.

De acordo com a publicação, os criminosos fugiram do local após o crime. O caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Uma perícia foi realizada na casa com o intuito de facilitar o processo e dados, bem como resíduos corporais, também foram coletados para futuros exames legais que possam identificar algum suspeito.

Os corpos do casal foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).