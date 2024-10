A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) realiza nesta terça-feira (08/10), a quinta ação do Formalize+, destinada aos empreendedores, no Shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, a partir de 9h. A ação, que acontece nos principais bairros comerciais da capital amazonense, visa divulgar e orientar sobre os benefícios da formalização de empresas e a agilidade na obtenção do registro mercantil.

O bairro Cidade de Deus possui mais de 35 mil empresas formalizadas pelo Sistema de Registro Mercantil (SRM) da Jucea, representando 44% o seguimento do Comércio, 30% de Serviços, 25% da Indústria, e 1% de Agricultura.

De acordo com a presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, o objetivo da ação é, também, esclarecer dúvidas, e incentivar a abertura de novos negócios, atraindo os empreendedores para a constituição de empresas.

“Continuamos com nosso trabalho presencial, interagindo com os empreendedores, para os benefícios do registro mercantil, a rapidez no atendimento e a falta de burocracia para fazê-lo”, explicou a presidente.

Benefícios de uma empresa formalizada

As empresas registradas podem ter: mais autonomia; participar de licitações públicas; maior credibilidade com bancos e instituições financeiras; mais parcerias; acesso às linhas de créditos; subsídios do governo, o que dá mais segurança para investimentos e protege os interesses da empresa.