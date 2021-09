Avalie o post

Os serviços jurídicos gratuitos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) estarão acessíveis, a partir de agora, aos moradores de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, que sediará o polo da instituição na região. A nova unidade foi inaugurada nesta sexta-feira (10), com a presença de autoridades locais, representantes de comunidades indígenas, membros da Defensoria, do Ministério Público do Estado (MPE-AM) e da Câmara de Vereadores.

Durante a solenidade, que ocorreu em espaço aberto, no ginásio Arnaldo Coimbra, no Centro de São Gabriel da Cachoeira, e seguiu os protocolos contra a Covid-19, a Defensoria deu posse a três servidoras aprovadas em concurso público, que atuarão na unidade. Entre elas está a advogada Darci Gama Firmo, natural de São Gabriel e que pertence à etnia Piratapuia. Formada pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ela vai ocupar o cargo de Analista Jurídico e fará parte da equipe do Polo do Alto Rio Negro.

“Sempre ouvi dizer que lutar por Justiça era utopia. Para mim, não é”, declarou Darci Gama Firmo, que se graduou em Direito, em Manaus, e retornou a São Gabriel da Cachoeira há cinco anos, onde já militava, de forma voluntária, em favor de indígenas que não tinham condições de arcar com as despesas de uma ação judicial. “Fiz muitas ações pro bono”, relembra, ao se referir às ações “para o bem” de pessoas sem condições socioeconômicas. Ela afirma que, com a experiência, vai colaborar para que o trabalho da Defensoria na região se volte às particularidades dos indígenas.

A inauguração do Polo do Alto Rio Negro, cuja sede ficará localizada na rua Aru, bairro Miguel Quirino, número 18, também contou com a posse das servidoras Victória Coelho e Carla de Oliveira, que assumiram, respectivamente, os cargos de Analista Jurídico e Técnico Administrativo. Elas darão auxílio ao trabalho que será comandado pelas defensoras públicas Isabela Sales e Danielle Mascarenhas. Todas irão residir em São Gabriel da Cachoeira.

Ao todo, a região composta pelos três municípios atendidos pelo novo polo da Defensoria abrange uma área de 295.917,10 Km², com 11 terras indígenas, somando aproximadamente 100 mil habitantes – mais de 60% deles residindo em área rural. Com a nova unidade, a DPE-AM chega ao décimo polo instalado no interior do Amazonas e um alcance potencial de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, em 46 municípios.

Ao todo, a região composta pelos três municípios atendidos pelo novo polo da Defensoria abrange uma área de 295.917,10 Km², com 11 terras indígenas, somando aproximadamente 100 mil habitantes – mais de 60% deles residindo em área rural. Com a nova unidade, a DPE-AM chega ao décimo polo instalado no interior do Amazonas e um alcance potencial de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, em 46 municípios.