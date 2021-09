5 / 5 ( 1 voto )

A Prefeitura de Barcelos por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), preparou um momento especial na noite desta sexta-feira (10-09) para realizar a divulgação e premiação do resultado dos trabalhos realizados na rede municipal de ensino, com a 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP). (CONFIRA FOTOS AQUI)

Além de gestores, professores e pedagogos envolvidos no programa e demais convidados, marcaram presença na cerimônia, a secretária Municipal de Educação, Rosana Cruz; a comissão julgadora dos trabalhos, representados pelo professor e Vereador Josias Benfica; a coordenadora municipal do projeto, Andreia Pimentel; o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Barcelos, vereador Eduardo Militão e a participação da vereadora Suane Fragoso. (CONFIRA FOTOS AQUI)

A comissão julgadora, formada por representantes da comunidade escolar do Município incluindo a esfera estadual, selecionou três trabalhos que irão representar Barcelos na etapa estadual. (CONFIRA FOTOS AQUI)

Na oportunidade, foi divulgado os vencedores da etapa municipal do ano de 2019 e 2021, que contou com a entrega de medalhas, certificados e prêmios para os alunos finalistas e aos os professores.

A Secretária Municipal de Educação, Rosana Cruz, destacou o grande empenho de todos os professores e alunos, que, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia, aceitaram o desafio de participar da disputa.

“Esta noite foi preparada de maneira especial para cada um nós, onde vamos premiar e divulgar o resultado dos trabalhos realizados em nossas escolas com nossos alunos e professores. Mais do que premiar, esse momento foi pensado para agradecermos a todos os profissionais da educação envolvidos pelo belíssimo trabalho realizado com os estudantes. E também a colaboração da comissão julgadora Municipal e as Pedagogas Andreia Pimentel e Fabíola Batista. Parabéns a todos! Agradecimentos ao Prefeito Edson Mendes pelo apoio incondicional que tem dado a Educação no nosso município de Barcelos” Finalizou a Secretária Rosana.

TRABALHOS VENCEDORES SELECIONADOS

1º - Aluna: Manoella Monteiro das Chagas - Professora: Ednir Carvalho dos Santos - Escola Municipal Alcebiades Pereira Vasconcelos

2º - Aluna: Paula Beatriz Cabral de Macedo - Professor : Silvio Lopes da Silva - Escola Municipal Evarista Bráz

3º - Aluna: Alana Janine dos Santos Nogueira - Professora: Alberta de Souza Albertino. - Escola Municipal Dr. Francisco Valdívia Estafanero.

Além desses vencedores, foram premiados também:

Thayla Vitória representando a escola Amabilis Bonna e que ganhou como melhor poema escrito e Maria Imaculada da Escola Valdemar Machado da Comunidade de Piloto.

Premiados também a dupla campeã da 6ª edição das Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019.

Aluna: Ádria Manuely Autran Cruz - Professora: Paloma Araújo de Lima - Escola Municipal Evarista Bráz.

7ª Edição da OLP

A Olimpíada de Língua Portuguesa, que objetiva apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita, recebeu mais de 112 mil inscrições nesta 7ª edição e teve a adesão de todos os estados brasileiros, 3.877 municípios e mais de 27 mil escolas inscritas.

O concurso integra o Programa Escrevendo o Futuro, desenvolvido pelo Itaú Social com a coordenação técnica do Cenpec Educação (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária). Conta com a parceria do MEC (Ministério da Educação), da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), do Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação), da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura.

Fotos: Melo e Frank Garcia