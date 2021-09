5 / 5 ( 1 voto )

Nesta quinta-feira, 9, o Procurador Geral de Justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior realizou agenda positiva no Município de São Gabriel da Cachoeira.

Cumprindo uma sequência de visitas às promotorias de Justiça do interior do Estado, o PGJ conhece de perto a realidade e as necessidades das unidades do MPAM e da população de cada região.

“A clareza da realidade de cada Promotoria de Justiça se dá por visitas presenciais, que nos possibilitam traçar estratégias de trabalho com mais assertividade e segurança”, afirma o PGJ.

Apesar das estruturas físicas do MP em São Gabriel da Cachoeira necessitarem de revitalização, a PJ segue atuante contra as irregularidades e crimes na região.

A população está sendo atendida no fórum local, em um espaço cedido pelo Judiciário. O atendimento virtual também continua por meio do telefone: (97) 3471-2210 ou via e-mail: [email protected] ou [email protected] A Promotoria de Justiça de São Gabriel da Cachoeira é chefiada pelo Promotor de Justiça Paulo Beriba.