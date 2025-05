Visuliazação: 0

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) abriu inscrições para Processo Seletivo de Estágio em Direito 2025.2 da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), que conta com 20 vagas para preenchimento imediato, além de cadastro de reserva. As inscrições encerram na próxima quinta-feira (15).

A vaga para estágio em Direito conta com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.050,54 e auxílio transporte no valor de R$ 198,00. A jornada é de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias pelo período da manhã, no período de funcionamento da DPE-AM.

Requisitos

Poderão participar do processo seletivo estudantes que estiverem cursando os quatro últimos anos ou semestres equivalentes do curso superior, formalmente matriculados em instituições públicas ou privadas, credenciadas pelo órgão competente, na data do início da função de estagiário, contanto que, no ato da admissão, o candidato devidamente classificado deverá cursar, no mínimo, o 3º período, ou equivalente para cursos de regime anual.

Os interessados devem acessar o link https://forms.gle/A8jdkrgyNpGgzZji7 para realizar a pré-inscrição, com envio, no mesmo período, da documentação probatória anexada ao respectivo formulário de inscrição.

Para efetivar a inscrição e participar da seleção, o candidato deve, até o dia 14 de maio, realizar uma doação de R$ 20,00 via Pix para a Associação Pão da Vida na [email protected] ou entregar um pacote de absorventes na sede da Esudpam, na rua Belo Horizonte, nº 777, bairro Adrianópolis, Manaus, que está recebendo as doações de segunda à sexta, das 9h às 13h.

A lista de inscrições homologadas será divulgada no Diário Oficial Eletrônico da DPE-AM e poderá ser acessada no site www.defensoria.am.def.br na data provável de 21 de maio.

A seleção consistirá na aplicação de prova objetiva e discursiva, sobre os temas definidos no edital Nº 36/2025. A prova está prevista para ser aplicada no dia 25 de maio, com início às 8h. O local da prova ainda deverá ser definido e divulgado no dia 22 de maio.

Mais informações podem ser conferidas na aba de Processos Seletivos no site da Esudpam: https://escolasuperior.defensoria.am.def.br/processos-seletivos/