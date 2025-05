Visuliazação: 0

Novo Aripuanã – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) confirmou que a adolescente de 12 anos, vítima de sequestro no município de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus), foi abusada sexualmente por um homem. O caso está sendo investigado, e as buscas pelo suspeito já estão em andamento. A matéria é do D24AM.

A vítima tinha desaparecido na segunda-feira (5) e foi encontrada na noite de terça-feira (6), na zona rural do município, durante uma força tarefa das Forças de Segurança de Novo Aripuanã, com apoio do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e do Conselho Tutelar do município.

Desde o momento em que foi comunicado o desaparecimento da adolescente, a Polícia Civil, por meio da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Aripuanã, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM) realizaram diligências contínuas com o objetivo de localizar a adolescente e o homem, de 28 anos.

Por volta das 23h de terça-feira, a adolescente foi encontrada com vida na zona rural do município, mas em estado de grande debilidade física. Na ocasião, estiveram presentes o efetivo da 73ª DIP, do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) e da GCM, além de equipes do Creas e do Conselho Tutelar.

Diante da gravidade da situação e considerando que a adolescente passou aproximadamente 40 horas desaparecida em área de mata, ela foi imediatamente encaminhada ao hospital do município para atendimento médico.

Além disso, ela foi levada ao Creas, onde passou por escuta especializada, e também foi submetida a exame de corpo de delito, incluindo avaliação de conjunção carnal.

A prisão preventiva do suspeito já foi solicitada ao Poder Judiciário e as diligências continuam sendo realizadas com o objetivo de localizá-lo e prendê-lo.