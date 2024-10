Na noite desta quinta-feira (17/10), lideranças evangélicas da direita e cerca de 18 mil cristãos participaram de um evento marcante realizado pelo Movimento Cristão de Direita a Favor da Liberdade, no Espaço Via Torres, em Manaus. David Almeida (Avante), candidato à reeleição, recebeu o apoio de importantes figuras religiosas que destacaram o compromisso do prefeito com o público e criticaram aqueles que, segundo eles, se dizem patriotas e conservadores, mas não são vistos ao lado da comunidade cristã.

O ministro Sadam do Bem, líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, alertou em seu discurso sobre a presença da mentira na política, mencionando diretamente aqueles que afirmam defender os valores conservadores, mas que, na prática, não demonstram apoio à comunidade cristã.

“A mentira está por todas as partes. Aqueles que dizem ser patriotas e conservadores que amam a família, na verdade, você não vê eles no meio do povo de Deus, como nós estamos aqui. Eles não respeitam a família. Observei muito bem em um debate que o nosso prefeito participou, onde a família foi atacada. Como eles podem dizer que defendem a família se a atacam? Isso é um verdadeiro ‘migué’, e nós não podemos ser enganados”, afirmou o ministro.

‘Verdadeira direita’

O pastor-presidente da Convenção das Assembleias de Deus Ministério de Madureira no Amazonas, Adeilson Sales, expressou firme apoio ao candidato David Almeida, e confrontou as críticas que têm recebido.

“Estamos sendo taxados de ‘direita fake’, mas, na verdade, nós somos a verdadeira direita. Eu sou patriota, defensor da família, dos princípios e valores da palavra de Deus, e não conheço outra pessoa que defenda todas essas bandeiras melhor que o prefeito David Almeida. Desculpem falar, mas eu não sei de que igreja o ‘outro’ é. Como pastor, e estando cercado de pastores aqui, somos contra alguém se dizer cristão e não ter uma igreja, não ter uma cobertura, não ter um pastor. Cristão de verdade tem uma igreja para congregar e receber o direcionamento”, declarou.

‘Não vou tirar o real para eleger um sombra’

O pastor Jonatas Câmara, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam) também declarou apoio ao candidato David Almeida durante uma grande manifestação de fé.

“Eu sou a testemunha. Eu ando na cidade de Manaus, nós temos mais de mil igrejas em Manaus e eu ando em todas elas, então eu sei o que é Manaus antes do David e o que é Manaus depois do David. Não poderia jamais tomar outra escolha de interromper aquilo que Deus está fazendo, o povo desejou e que está dando certo por uma aventura, eu não poderia jamais, por circunstâncias, substituir ou tirar o real para eleger um ‘sombra’ para governar Manaus, que não há proposta, só acusação”, enfatizou Jonatas Câmara.

‘Prefeito de todos’

Para a imprensa, David Almeida destacou que a cidade de Manaus tem 46% da sua população evangélica e a reunião com os fiéis é a demonstração de unidade, de força de um grupo da sociedade democrática que se levanta e apoia a permanência da gestão dele à frente da prefeitura.

“Eu sou um prefeito de todos, de quem vota em mim, de quem não vota em mim. Eu sou prefeito do católico, do evangélico. Eu vou ser o prefeito de quem tem pensamento de esquerda, de direita, o prefeito da unidade da cidade de Manaus. E essa reunião confirma tudo isso, e é isso que a gente quer para a cidade de Manaus: a continuidade dos programas públicos, das políticas públicas que deram certo nos últimos anos”, defendeu.

Em seu discurso, David Almeida expressou gratidão aos líderes religiosos que o apoiaram em momentos desafiadores da gestão.

“Enfrentamos os tempos mais difíceis que essa cidade já teve. Quando estava em dificuldade, eu ligava para os pastores e pedia: ‘orem pela cidade de Manaus´. Assim acontecia no Israel antigo: os reis governavam, mas era através dos profetas que Deus abençoava. Foram várias vezes que eu pedia para eles orarem pela cidade. Aquele tempo de dificuldade passou e nós estamos hoje aqui, nesse evento, confirmando a intenção desta cidade”, disse.