O Manaus FA está reunindo o seu grupo quatro vezes na semana, na Vila Olímpica, para realizar os treinos visando o duelo decisivo contra o Rondonópolis Hawks, dia (19) às 14h.

O time fará os seus últimos ajustes no decorrer da semana e viajará nesta sexta-feira (18), para Goiânia. De de lá, irão fretar um ônibus para levar a equipe até Rondonópolis-MT. O jogo será válido pelo wildcard do Brasileiro de Futebol Americano.

A equipe amazonense continua treinando a todo vapor,com o objetivo de conseguir estar nas semifinais do nacional.

Na história, nunca uma equipe do Norte do Brasil chegou entre os quatro melhores times do país. No ano passado, o Manaus caiu justamente na fase de Wild Card, quando foi derrotado pelo Sorriso Hornets na Arena da Amazônia.

O presidente do Manaus FA, Renner Silva, comentou as suas expectativas para o grande duelo diante do Rondonópolis.

Em caso de vitória, o jogo será em Manaus, contra um representante da região Sudeste. Atualmente o Manaus FA é o 5º colocado no ranking do Campeonato Brasileiro.

Em uma publicação nas redes sociais convocando a torcida de todos os amazonenses, o Manaus FA deixou claro que essa será a partida de suas vidas.

“O confronto não será fácil. O Manaus FA terá pela frente uma forte equipe adversária, reconhecida pela competitividade e consistência em campeonatos de alto nível. Será um duelo de forças que promete emoções intensas, com ambos os times determinados a conquistar a classificação. Para o Manaus FA, esta é uma oportunidade de ouro para mostrar que o domínio no Norte pode ser replicado em âmbito nacional, elevando o futebol americano do Amazonas a novos patamares… O sonho das semifinais está próximo, e o Manaus FA está disposto a dar tudo em campo para alcançá-lo”.

Durante a campanha, a equipe venceu por 28 a 10 o Tubarões do Cerrado no dia 7 de julho em Brasília, perdeu para o Galo FA por 23 a zero no dia 24 de agosto, em um duelo no Ismael Benigno. Na final da Conferência da Região, o Norte Bowl, o time do Manaus superou o Remo Lions por 25 a 0 no último dia 5, em Belém-PA.

