Um homem, suspeito de ser responsável pelo núcleo financeiro de uma organização criminosa dominante no Amazonas, foi preso nessa quinta-feira (17), pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO/AM), composta pela Polícia Federal (PF).

De acordo com a investigação realizada pela PF, foi constatado que o homem fazia parte de uma rede de operadores financeiros.

Ele recolhia e transferia valores de integrantes de uma organização criminosa que atua no estado e ocultava a origem ilícita do dinheiro, fruto do tráfico.

O encontro do suspeito faz parte de operação conjunta entre diversos órgãos.

A medida tem como objetivo desarticular a capacidade financeira do crime organizado, reprimindo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas.

O post PF prende ‘operador financeiro’ de organização criminosa no Amazonas apareceu primeiro em Portal Você Online.